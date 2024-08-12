Лишат ли белорусских водителей прав в Беларуси, если лишили в России? Адвокаты объяснили

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Опубликовано: 12.08.2024 11:36 , Обновлено: 12.08.2024

Что будет, если гражданина Беларуси лишили водительских прав в России? Юристы объяснили, лишат ли его прав в Беларуси.

По словам адвоката юридической консультации Ленинского района г. Гродно Дмитрия Пикаловича, решения органов России в отношении белорусов, которые касаются лишения права управления или наложения штрафов, будут исполнятся и в Беларуси.

“И, если гражданин Республики Беларусь за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения был лишён права управления в Российской Федерации, то данное решение так же будет исполняться и действовать в Республике Беларусь”, - подчеркнул он.

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Дело в том, что 6 марта 2023 года ратифицировали Соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Его подписали в г. Чолпон-Ате 8 сентября 2022 года.

Согласно документу (ст. 4 и 6) решения по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, принятые судьями, органами, должностными лицами Российской Федерации “в части имущественных взысканий являются исполнительными документами и подлежат исполнению в порядке установленном законодательством Республике Беларусь”.

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Ранее Tekegraf.news писал, когда после выпитого алкоголя можно садиться за руль? Выходные у белорусов часто связаны с употреблением алкоголя. Многие думают, что небольшое количество спиртного выветривается за пару часов и садятся за руль. В итоге, милицейские сводки со всей Беларуси каждый понедельник пестрят сотнями сообщений о задержании пьяных за рулём. Часто попавшиеся — не алкоголики, а просто неправильно рассчитали время бедолаги.

Когда после выпитого алкоголя можно садиться за руль? Эти знания могут спасти водительские права многим белорусам