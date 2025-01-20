life:) предупредил белорусов о закрытии одной из услуг. А какие скидки предложили в МТС и А1?

Опубликовано: 20.01.2025 15:55 , Обновлено: 20.01.2025

Мобильный оператор life:) объявил о скором закрытии услуги «Мелоринг», позволяющей заменить стандартные гудки на мелодию или юмореску. С 29 января подключить или продлить услугу будет невозможно.

У тех абонентов life:) , кто уже пользуется «Мелорингом», услуга продолжит действовать до окончания оплаченного периода, после чего отключится автоматически. Окончательно услугу закроют для всех абонентов 27 февраля.

Другие мобильные операторы Беларуси предложили новым клиентам различные акции и бонусы. Так, МТС запустил «Зимнее предложение», в рамках которого новые абоненты тарифных планов «#Безлимитище» и линейки «#Супер» могут получить скидку до 30% на абонентскую плату в течение 90 дней. Кроме того, им пообещали два месяца бесплатной «Подписки МТС Премиум+».

Для тех, кто «нуждается в особой заботе», МТС напомнил о тарифе «Заботливый» с безлимитными звонками внутри сети. Новым абонентам этого тарифа в течение первого месяца бесплатно подключат 1 ГБ трафика без ограничения скорости и безлимитный доступ в интернет на скорости до 512 Кбит/с.

Юным пользователям мобильных гаджетов адресован тариф «Супер Junior», включающий 5 ГБ интернет-трафика без ограничения скорости, безлимитный доступ на скорости до 256 Кбит/с, 200 минут звонков внутри сети и безлимит на два любимых номера. Кроме этого, новым абонентам тарифа «Супер Junior» оператор предоставит месяц бесплатной антивирусной защиты и родительского контроля мобильного устройства Kaspersky Standard Mobile и Safe Kids.

В свою очередь, А1 объявил о старте продаж смартфона HUAWEI nova 13i в своём интернет-магазине. До 13 февраля покупатели этой модели могут получить в подарок наушники HUAWEI FreeBuds SE 2 за 10 копеек по промокоду.

Также этот смартфон можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса.

Производитель оснастил HUAWEI nova 13i безрамочным экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdrago 680. Основная камера на 108 Мп дополнена функциями искусственного интеллекта. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка на 40 Вт. Объем оперативной памяти — 8 ГБ, встроенной — до 256 ГБ. Модель «в максимальной комплектации» оценили в 849 рублей.

Ранее журналисты Telegraf.news выяснили, что бонусная программа «Еплюс», ранее действовавшая только в магазинах «Евроопт», начала работать в ещё одной популярной сети.

В Беларуси объединили дисконтные программы двух популярных магазинов. Что изменилось для покупателей?