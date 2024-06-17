Лицею БГУ присвоили имя Дзержинского

Опубликовано: 17.06.2024 14:47 , Обновлено: 17.06.2024

Лицею Белорусского государственного университета (БГУ) присвоили имя Феликса Дзержинского. Такое решение предусмотрено приказом вуза № 408-ОД.

На сайте лицея отметили, что присвоение учреждению имени Дзержинского “значимо в первую очередь для лицеистов, так как вносит весомый вклад в сохранение исторической памяти”. “Это, прежде всего, бережное отношение к историческому прошлому”, - написали в новости.

В сообщении лицея Дзержинского назвали “ярким государственным и политическим деятелем”, который внес “большой вклад в развитие системы образования и воспитания детей и подростков”.

[info_b]Феликс Дзержинский — российский и польский революционер, советский государственный и партийный деятель. Он основал и руководил Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем, то есть стоял у истоков создания службы госбезопасности. В Минске в честь Дзержинского назвали проспект, установили памятник около здания Комитета государственной безопасности (КГБ). [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Лицею БГУ в марте 2024 года предложили присвоить имя Дзержинского. Соответствующее “коллективное обращение сотрудников” директор учреждения Татьяна Мамчиц передала ректору БГУ Андрею Королю на рабочей встрече.

«Коллективное обращение сотрудников» — В Лицее БГУ предложили присвоить заведению имя Дзержинского