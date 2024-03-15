"Коллективное обращение сотрудников" - В Лицее БГУ предложили присвоить заведению имя Дзержинского

Опубликовано: 15.03.2024 19:22 , Обновлено: 15.03.2024

Директор Лицея Белорусского государственного университета Татьяна Мамчиц на рабочей встрече с руководством вуза передала ректору Андрею Королю предложение от сотрудников присвоить заведению имя Феликса Дзержинского.

“Татьяна Павловна также передала ректору БГУ Андрею Дмитриевичу Королю коллективное обращение сотрудников Лицея с предложением о присвоении учебному заведению имени выдающегося уроженца белорусской земли Феликса Эдмундовича Дзержинского”, - написали в Telegram-канале учебного заведения.

[info_b]Феликс Дзержинский - российский и польский революционер, советский государственный и партийный деятель. Он основал и руководил Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем, то есть стоял у истоков создания службы госбезопасности. В Минске в честь Дзержинского назвали проспект, установили памятник около здания КГБ.[/info_b]

Также на рабочей встрече с руководством БГУ обсудили способы увеличения эффективности профориентационной работы, вопросы идеологической и воспитательной работы с молодежью.

Напомним, Татьяну Мамчиц назначили директором Лицея БГУ в октябре 2023 года. В прошлом она работала в Институте национальной безопасности, где готовят сотрудников для КГБ.

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