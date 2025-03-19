Лицей БГУ изменил правила приёма. Абитуриентам дали 16 дней на предварительную регистрацию

Опубликовано: 19.03.2025 09:12 , Обновлено: 19.03.2025

Лицей Белорусского государственного университета (имени Ф. Э. Дзержинского) внёс изменения в правила приёма абитуриентов.

С 2025 года перед подачей документов абитуриентам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте лицея. Доступ к личному кабинету будет открыт с 1 по 15 апреля , сообщили в пресс-службе БГУ.

В заявлении, подаваемом онлайн, теперь можно указать два профиля обучения (с указанием приоритетного), если одно из вступительных испытаний для этих профилей совпадает.

Оригиналы документов (заявление, свидетельство об общем базовом образовании, медицинскую справку, документы, подтверждающие льготы) нужно подать в приёмную комиссию лицея (г. Минск, ул. Ульяновская, 8) с 12 по 15 июня .

Вступительные экзамены пройдут с 16 июня по 5 июля .

Победители заключительного этапа республиканской олимпиады и абитуриенты, имеющие рекомендацию наблюдательного совета Национального детского технопарка, зачисляются в лицей без экзаменов.

Напомним, обучение в Лицее БГУ ведётся по 12 профилям: биология, гуманитарный, информатика-математика, информатика-физика, история-обществоведение, обществоведение, математика, физика, филология, химия, география, экономика.

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