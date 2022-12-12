Ледяной дождь и снег обесточили 426 населенных пунктов Беларуси

Опубликовано: 12.12.2022 08:45 , Обновлено: 12.12.2022

Министерство энергетики сообщило о перебоях в электроснабжении в 426 населенных пунктах Беларуси 11 декабря из-за непогоды. Специалисты продолжили заниматься восстановлением и 12 декабря.

По информации ведомства, уже были задействованы 342 человека и 133 единицы техники

Больше всего из-за ледяного дождя и снегопадов пострадала Минская область.

Кстати, на понедельник 12 декабря синоптики также объявили оранжевый уровень опасности. В частности, это касается трех областей — Витебской, Минской и Могилевской. Белорусов ждет гололедица, снег и местами порывистый ветер.

При сильной гололедице спасатели посоветовали передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям порекомендовали использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям также нужно быть очень осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо вообзе воздержаться от поездок за рулем автомобиля.

А в ГАИ сделали для автомобилистов специальную инфографику.