Ледяная «глазурь» захватила дороги и лестницы Гродно

📷 Фото

Опубликовано: 20.12.2022 09:31 , Обновлено: 20.12.2022

Для жителей Гродно вторник 20 декабря начался непросто. Дороги, тротуары и лестницы покрылись ледяной «глазурью». Трудно как ехать, так и ходить. Гродненцы поделились фотографиями местного мини-апокалипсиса.

Как пишет Newsgrodno, ледяной дождь так замедлил движение транспорта, что пробки достигли 8 баллов. А в микрорайоне «Грандичи» троллейбус не мог даже заехать на подъем.

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Там же в одном из дворов заметили ледяные лестницы. Спуститься по ним можно разве что на тюбинге, и то с трудом:

А на перекрестке у гостиницы «Гродно» легковой автомобиль серьезно врезался в троллейбус:

Также местные жители показали, как им пришлось добираться по скользким тротуарам. Корка льда образовалась даже на самом снегу.

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Напомним, Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей стране на вторник 20 декабря из-за гололеда и гололедицы.