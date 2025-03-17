Латвия возобновила движение через единственный работающий КПП на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.03.2025 07:31 , Обновлено: 17.03.2025

Латвия возобновила пограничное движение в пункте пропуска "Патерниеки" (с белорусской стороны – "Григоровщина"). В общей сложности граница с Латвией оставалась перекрыта 9 часов, в результате чего у КПП с белорусской стороны, по данным Государственного пограничного комитета Беларуси (ГПК), скопилось более 40 легковых автомобилей.

Движение на погранпереходе “Патерниеки”, внезапно закрытом латвийской стороной, возобновили в 22:40 16 марта.

“Граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около девяти часов”, - рассказали белорусские пограничники.

По состоянию на 6:00 17 марта, согласно информации на сайте ГПК, очередей с белорусской стороны в “Григоровщине” нет - ни легковых авто, ни автобусов, ни фур.

О причинах временного закрытия границы ни белорусские, ни латвийские пограничники не сообщили.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в 14:00 16 марта Латвия полностью прекратила оформление транспортных средств, следующих через единственный функционирующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе. Движение было остановлено в обоих направлениях — как на въезд в Беларусь, так и на выезд.

Латвия приостановила пропуск транспорта на границе с Беларусью. Что известно?

На кадрах с веб-камеры, направленной на латвийский пропускной пункт, видно, как несколько человек стоят вплотную к забору, рядом с ними находятся велосипеды. Судя по всему, они пересекли белорусскую границу, но их не пропускают на латвийскую территорию.