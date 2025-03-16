Латвия приостановила пропуск транспорта на границе с Беларусью. Что известно?

Опубликовано: 16.03.2025 16:48 , Обновлено: 16.03.2025

С 14:00 16 марта Латвия полностью прекратила оформление транспортных средств, следующих через единственный функционирующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе — «Патерниеки» (в Беларуси — «Григоровщина»). Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Движение остановлено в обоих направлениях — как на въезд в Беларусь, так и на выезд. Латвийская сторона установила специальные заградительные щиты, перекрывающие проезд, сообщил ГТК. Сообщается, что данная мера касается всех видов транспортных средств: и грузовых, и легковых.

В настоящее время очередей из автомобилей на данном направлении нет, сообщило ведомство. Однако отмечается, что сложившаяся ситуация может привести к их образованию в будущем.

Причины остановки пропуска не уточняются. Государственная пограничная охрана Латвии не давала комментарии по этому поводу.

На кадрах с веб-камеры, направленной на латвийский пропускной пункт, видно, как несколько человек стоят вплотную к забору, рядом с ними находятся велосипеды. Судя по всему, они пересекли белорусскую границу, но их не пропускают на латвийскую территорию.

А за двумя рядами заграждений, вероятно, находятся латвийские силовики.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в Латвии предлагали и вносили в парламент законопроект, предлагающий полностью запретить пассажирские перевозки между Латвией и Беларусью/Россией. Речь шла об автобусном сообщении.

В Латвии предложили ввести полный запрет на пассажирское сообщение с Беларусью