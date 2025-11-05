Кубраков рассказал, какие данные о звонках и переводах белорусов Белтелеком и банки передают в МВД

Опубликовано: 05.11.2025 15:19 , Обновлено: 05.11.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков рассказал, какие данные о звонках белорусов национальный оператор связи Белтелеком передаёт ведомству, а также сведения о каких переводах милиция может получить от белорусских банков.

По итогам доклада Президенту 5 ноября глава Кубраков отчитался о межведомственном взаимодействии милиции в борьбе с мошенниками. Именно в рамках такой работы МВД вправе получать данные о звонках и банковских переводах белорусов.

Чтобы получить такую возможность, по инициативе МВД пришлось изменить белорусское законодательство, а также создать автоматическую систему обработки информации. Как пояснил Кубраков. сейчас эта особая служба работает в круглосуточном режиме.

“Как только видим движение по счетам, действуем совместно с банками и не даём вывести средства за пределы республики”, - пояснил принцип её работы министр.

При этом он анонсировал развитие такого межведомственного взаимодействия, для чего в постановление Совета министров, регламентирующее данную работу, предложили внести некоторые корректировки. Их характер министр раскрывать пока не стал.

Кубраков рассказал, что на особом контроле сотрудников финансовых учреждений Беларуси в настоящее время находятся обращения граждан об открытии “быстрых кредитов”. С такими клиентами проводят профилактическую работу, особенно в случаях, когда средства пытаются перевести на “сомнительные заграничные счета”, а о самом факте банк в обязательном порядке сообщает в подразделения МВД.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этой осенью сразу несколько белорусских банков ввели лимиты на снятие наличных любым бесконтактным способом, в том числе с использованием токенов для мобильных платежных сервисов. Объяснили это заботой о деньгах клиентов и борьбой с мошенниками, которые похищают деньги со счетов белорусов, выуживая у них информацию для регистрации банковских карт в мобильных платежных приложениях.

Ещё один белорусский банк ограничил «бесконтактную» выдачу наличных