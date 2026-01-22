Кубраков приказал вовлечь одну категорию белорусов в общественно полезную работу

Опубликовано: 22.01.2026 08:48 , Обновлено: 22.01.2026

Министр внутренних дел Иван Кубраков потребовал активнее привлекать к общественно полезному труду одну категорию белорусов. Такое поручение глава ведомства озвучил 21 января на заседании коллегии УВД Гомельского облисполкома.

Речь о безработных белорусах, не занятых в экономике, в том числе, ранее судимых. Именно с этой категорией Кубраков приказал своим подчинённым проводить усиленную профилактическую работу, чтобы не допускать рецидивов правонарушений. А тех, кто попадает в изоляторы временного содержания - “активнее привлекать к общественно полезному труду”.

Среди проблемных моментов не только Гомельщины, но страны в целом, Кубраков на заседании ведомственной коллегии назвал также рост киберпреступности и наркопреступности, проблему выявления педофилии в интернете, а также профилактику с подростками. В частности, он потребовал усилить профориентационную работу с молодежью, в первую очередь - с воспитанниками военно-патриотических клубов.

Глава МВД также потребовал, чтобы милиция активнее пользовалась республиканской системой мониторинга общественной безопасности для раскрытия преступлений, а от ГАИ, в частности - активнее работать в связке с местными чиновниками. Так, по мнению Кубракова, можно будет повысить эффективность контроля за выполнением предписаний по содержанию улично-дорожной сети.

Ещё одно требование глава МВД адресовал непосредственным руководителям всех уровней. Он поручил им заботиться о здоровье подчиненных и потребовал от них “личного примера в повышении уровня физподготовки” для остальных сотрудников.

Напомним, в прошлом году Президент Беларуси Александр Лукашенко приказал проверить физическую подготовку высшего офицерского состава силовых ведомств страны. Об итогах проверки, которые решили проводить переодически, летом отчитался государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

Лукашенко приказал проверить физподготвку всех генералов и полковников в Беларуси