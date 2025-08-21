Кубраков приказал милиции «очень жёстко реагировать» на 2 вида правонарушений

Опубликовано: 21.08.2025 15:09 , Обновлено: 22.08.2025

Министр внутренних дел Иван Кубраков 21 августа принял участие в заседании Гомельского облисполкома, в ходе которого указал на некоторые недостатки в работе региональных госорагнов с одной категорией белорусов. Глава силового ведомства потребовал "очень жёстко" реагировать на 2 вида правонарушений.

Само заседание Гомельского облисполкома было посвящено исполнению Директивы Президента № 1 “О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины”. В пресс-службе МВД отметили несколько положительных тенденций:

снижение общего уровня преступности в регионе - минус 27%,

сокращение числа правонарушений в общественных местах и совершенных лицами в состоянии опьянения - практически наполовину,

уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений (в том числе против жизни и здоровья).

Однако некоторые моменты Кубраков подверг критике. Так, по данным МВД, по результатам проверок в сфере агропромышленного комплекса за первые полгода 2025-го (всего более 1 700 мониторингов) предприятиям было внесено более 400 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В связи с этим Кубраков потребовал усилить работу милиции в части профилактики правонарушений и преступлений, а на два вида правонарушений - пьянство и воровство - потребовал “реагировать очень жёстко”.

Упрекнул Гомельские власти министр и за недостаточную работу на дорогах. Несмотря на то, что состояние улично-дорожной сети контролируется на постоянной основе, в МВД указали на факты несвоевременного проведения ямочного ремонта на отдельных участках, а также на то, что областные власти не выполнили ряд запланированных инженерных мероприятий, направленных на повышение безопасности движения.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что во время похожего мероприятия в Минской области Кубраков назвал уже три категории граждан, которым потребовал уделить особо пристальное внимание.

«Принять исчерпывающие меры» — Кубраков приказал МВД усилить работу с тремя категориями жителей Беларуси