Лукашенко обязал организации и ИП согласовывать продажу беспилотников

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Опубликовано: 23.04.2025 18:43 , Обновлено: 23.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 апреля подписал указ № 165, который касается использования гражданских беспилотников и авиамоделей. Об изменениях рассказали в пресс-службе главы государства.

Там сообщили, что документ внес изменения в президентский указ от 25 сентября 2023 года № 297 “О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов”.

“В частности, упрощается порядок ввоза в Беларусь БЛА и авиамоделей в интересах силовых, правоохранительных и других организаций”, - рассказали в пресс-службе Лукашенко, не уточнив, в чем заключается упрощение.

Также указ обязал юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласовывать продажу беспилотников до того, как это произойдет. С кем согласовывать, пока неизвестно, так как на момент написания этой новости сам документ не опубликовали.

Последнее изменение ввели для “усиления контроля за оборотом БЛА”, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/v-belarusi-uprosen-poradok-vvoza-bla-v-interesah-otdel-nyh-struktur-i-organizacij” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link] в пресс-службе главы государства.

Ранее Telegraf.news писал, что открыть огонь по беспилотным летательным аппаратам и авиамоделям теперь могут не только военные, но и сотрудники “военизированных организаций”. Расширили и перечень разрешенных “воздушных целей”. Соответствующий указ 7 октября 2024-го подписал президент Лукашенко.

Лукашенко разрешил стрелять по беспилотникам не только военным