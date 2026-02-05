Кубраков анонсировал рейды милиции по предприятиям - "Все должны работать!"

Опубликовано: 05.02.2026 09:23 , Обновлено: 05.02.2026

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков анонсировал рейды милиции по предприятиям и усиленную профилактическую работу с трудовыми коллективами. "Все должны работать!" - напутствовал своих подчинённых глава ведомства на совещании в УВД Витебского облисполкома.

После недавнего масштабного совещания у главы государства по вопросам развития Витебской области, к вопросу подключилось и МВД. Кубраков подчеркнул, что возглавляемому им ведомству отводится “особая роль” в обеспечении экономической безопасности белорусских регионов. Задачей номер один для милиции министра назвал “оказание помощи в наведении порядка, обеспечении дисциплины в трудовых коллективах”.

“Все должны работать!” - потребовал Кубраков.

Особое внимание он приказал обратить на предприятия агропромышленного комплекса. Туда министр потребовал направить рейды для профилактики фактов бесхозяйственности, нарушений содержания и лечения крупного рогатого скота, а обо всех нарушениях потребовал докладывать “незамедлительно” начальнику областного УВД. Тот, в свою очередь, по требованию Кубракова, обязан будет доложить о нарушениях главе областного исполкома.

По такой же вертикали глава МВД поручил выстроить взаимодействие с органами местной власти по линии обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности, потребовав от милиционеров “неукоснительного соблюдения дисциплины” и предупредил о личной ответственности каждого сотрудника за вверенный ему участок работы.

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что Витебская область из-за экономических трудностей нуждается в пошаговом плане выхода из кризиса. Причём, по его мнению, сложности в этом регионе характерны и для других областей страны.

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