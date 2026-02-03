Лукашенко созвал всех высших госчиновников и призвал разработать антикризисный план
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что Витебская область из-за экономических трудностей нуждается в пошаговом плане выхода из кризиса. Причём, по его мнению, сложности в этом регионе характерны и для других областей страны.
“Нужен пошаговый антикризисный план. Внятный, конкретный, выполнимый”, — заявил Александр Лукашенко собравшимся у него на совещании чиновникам Витебской области во Дворце Независимости.
“То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора”, — сказал он участникам совещания.
На него позвали:
- премьер-министра Александра Турчина,
- председателей палат парламента Наталью Кочанову и Игоря Сергеенко,
- главу Администрации Президента Дмитрия Крутого,
- председателя КГК (Комитета государственного контроля) Василия Герасимова,
- генпрокурора Дмитрия Гору,
- главу Нацбанка (Национального банка) Романа Головченко,
- управделами Президента Юрия Назарова.
А ещё вице-премьеров, ряд министров, заместителей председателя Витебского облисполкома (областного исполнительного комитета), руководителей банков.