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Лукашенко созвал всех высших госчиновников и призвал разработать антикризисный план

Лукашенко созвал всех высших госчиновников и призвал разработать антикризисный план
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что Витебская область из-за экономических трудностей нуждается в пошаговом плане выхода из кризиса. Причём, по его мнению, сложности в этом регионе характерны и для других областей страны.

“Нужен пошаговый антикризисный план. Внятный, конкретный, выполнимый”, — заявил Александр Лукашенко собравшимся у него на совещании чиновникам Витебской области во Дворце Независимости.

“То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора”, — сказал он участникам совещания.

На него позвали:

  • премьер-министра Александра Турчина,
  • председателей палат парламента Наталью Кочанову и Игоря Сергеенко,
  • главу Администрации Президента Дмитрия Крутого,
  • председателя КГК (Комитета государственного контроля) Василия Герасимова,
  • генпрокурора Дмитрия Гору,
  • главу Нацбанка (Национального банка) Романа Головченко,
  • управделами Президента Юрия Назарова.

А ещё вице-премьеров, ряд министров, заместителей председателя Витебского облисполкома (областного исполнительного комитета), руководителей банков.

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