Лукашенко созвал всех высших госчиновников и призвал разработать антикризисный план

Опубликовано: 03.02.2026 11:26 , Обновлено: 03.02.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 3 февраля, что Витебская область из-за экономических трудностей нуждается в пошаговом плане выхода из кризиса. Причём, по его мнению, сложности в этом регионе характерны и для других областей страны.

“Нужен пошаговый антикризисный план. Внятный, конкретный, выполнимый”, — заявил Александр Лукашенко собравшимся у него на совещании чиновникам Витебской области во Дворце Независимости.

“То, что мы видим в Витебской области, характерно для всех областей. Я хочу, чтобы вы это услышали и довели до каждого губернатора”, — сказал он участникам совещания.

На него позвали:

премьер-министра Александра Турчина,

председателей палат парламента Наталью Кочанову и Игоря Сергеенко,

главу Администрации Президента Дмитрия Крутого,

председателя КГК (Комитета государственного контроля) Василия Герасимова,

генпрокурора Дмитрия Гору,

главу Нацбанка (Национального банка) Романа Головченко,

управделами Президента Юрия Назарова.

А ещё вице-премьеров, ряд министров, заместителей председателя Витебского облисполкома (областного исполнительного комитета), руководителей банков.