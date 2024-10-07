Жители многоэтажки с «лучшим подъездом» Минска показали, за что отдали 14 тыс. рублей на ремонт

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Опубликовано: 07.10.2024 11:46 , Обновлено: 07.10.2024

В Минске в начале октября подвели итоги традиционного смотра-конкурса "Образцовый подъезд". Лучшим в этом году признали подъезд № 1 жилого дома № 141 по проспекту Рокоссовского. Посмотрели, на что его жильцы потратили в прошлом году 14 тыс. рублей во время капитального ремонта.

В ходе капитального ремонта в 2023 году в девятиэтажке поменяли батареи, почтовые ящики, установили светодиодные светильники с датчиками движения, покрасили металлические перила, повесили новую информационную доску и, разумеется, полностью освежили внешнюю отделку стен о потока. Всё окрашено в светлых тонах, на стенах красуется геометрический узор в виде разноцветных шестигранников, выполненных в схожей цветовой гамме, а пол у лифтовой площадки на первом этаже уложили плиткой из керамогранита, передал Onliner.

За всю эту красоту жителям подъезда пришлось заплатить в общей сложности 14 тыс. рублей, при этом ремонтом занималась частная компания, которую нанимали жильцы.

Как выглядит изнутри “образцовый подъезд” белорусской столицы 2024 года показали в официальном Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.