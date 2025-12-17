Крупнейшая торговая сеть предупредила белорусов о поддельных выигрышах

Опубликовано: 17.12.2025 18:47 , Обновлено: 17.12.2025

Сеть супермаркетов «Евроопт» обратилась к белорусам с предупреждением о рассылке мошенников, которые сообщают о крупных выигрышах, но взамен просят переслать письмо своим знакомым и в группы в мессенджерах.

В «Евроопте» предупредили, что сеть не занимается проведением розыгрышей через чаты и массовые рассылки. «Это мошенничество», — были категоричны представители торговой сети.

В «Евроопте» рассказали, что особенно осторожными нужно быть пользователям Viber и WhatsApp. «Переход по ссылкам может привести к потере личных данных», — утверждают в торговой сети.

Там также посоветовали клиентам доверять только официальному сайту и официальным страницам торговой сети «Евроопт» в социальных сетях.

«Если вы получили сомнительное сообщение, не отвечайте и не пересылайте его дальше. Будьте внимательны и предупредите близких!» — призвали в «Евроопте».

Тем временем мошенники действуют и через телефонные звонки. Жертвы таких мошенников в Беларуси часто описывают свое состояние во время звонка как «гипнотическое», утверждая, что действовали против своей воли.

Поэтому в Витебском управлении внутренних дел эту версию рассмотрели и объяснили феномен убедительности мошенников мощным психологическим давлением, которое лишает их жертв критического мышления.

Гипнотизируют ли мошенники белорусов по телефону? В милиции назвали частые приемы преступников