Гипнотизируют ли мошенники белорусов по телефону? В милиции назвали частые приемы преступников

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Опубликовано: 10.12.2025 14:08 , Обновлено: 10.12.2025

Жертвы телефонных мошенников в Беларуси часто описывают свое состояние во время звонка мошенников как "гипнотическое", утверждая, что действовали против своей воли. В Витебском управлении внутренних дел рассмотрели эту версию, и объяснили феномен убедительности мошенников мощным психологическим давлением, которое лишает их жертв критического мышления.

В официальном сообщении Управления внутренних дел Витебского облисполкома в Телеграм-канале подробно разобрали механизмы, которые используют преступники для вывода жертвы из равновесия.

“Телефонные мошенники – это опытные манипуляторы, которые используют широкий спектр техник воздействия на психику, – говорится в сообщении ведомства. – Они умело играют на страхах, надеждах и чувстве совести своих жертв”.

Эксперты заявили, что злоумышленники создают искусственное чувство срочности и часто представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, чтобы усилить свой авторитет в глазах человека.

“Под сильным эмоциональным давлением внимание человека сужается, он фокусируется только на проблеме, которую ему подбрасывают мошенники, и перестает видеть ситуацию в целом, – объяснили в УВД. – В таком состоянии легко подчиниться инструкциям и совершить необдуманные действия”.

Уже потом, после потери денег многие жертвы, пытаясь осмыслить произошедшее, склонны объяснять свои иррациональные поступки внешним воздействием, а не собственной доверчивостью и внушаемостью.

“Эффект ‘гипноза’ может быть также связан с чувством стыда и вины, которые жертва испытывает после осознания обмана, – указывают в ведомстве. – Ей трудно признаться в том, что она стала жертвой мошенников, поэтому проще объяснить свои действия временным ‘помутнением рассудка’”.

В УВД Витебской области напомнили, что защита от таких атак лежит в наличии самообладания.

“Основная защита от таких атак – сохранять спокойствие, критически оценивать поступающую информацию и не поддаваться давлению”, – резюмируют в МВД. – “Помните, мошенники играют на ваших эмоциях, чтобы лишить вас самоконтроля”.