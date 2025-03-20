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Опубликовано: 20.03.2025 16:42 , Обновлено: 25.04.2025

Жители агрогородка Нарочь Вилейского района Минской области столкнулись с закрытием основного продуктового магазина. Видеообращение с «криком о помощи», адресованное депутату Палаты представителей, распространилось в TikTok. Что выяснили журналисты?

На видео женщина показала двухэтажное здание торгового центра «Родны кут» с вывесками «Промтовары» и «Продукты» и сообщила, что магазин закрыт.

Она предалась воспоминаниям, что когда-то агрогородок Нарочь «гремел не только на весь район, но и на область».

[info_b]Отметим, что речь идёт не о курортном посёлке на одноимённом озере, а именно об агрогородке на Вилейщине.[/info_b]

По словам женщины, там были и банно-прачечный комбинат, и банк, и комбинат бытового обслуживания, и школа, и сад. Теперь же, как она отметила, деревня превратилась в «самую захудалую и отсталую», поскольку из всего перечисленного остались только школа, детский сад и амбулатория.

При этом она добавила, что агропредприятие в агрогородке «передовое» со средней зарплатой «2300, может, и больше».

Женщина, получающая, по её словам, «очень хорошую пенсию», недоумевает, почему она не может купить в своём населённом пункте необходимые ей товары. По её словам, чтобы «купить тетрадку», нужно потратить полдня на поездку в райцентр, если воспользоваться автобусом. Или же потратить ещё 36 рублей на такси во всю ту же Вилейку и обратно.

Пенсионерка попросила депутата Светлану Соколовскую обратить внимание на проблемы агрогородка. Также она анонсировала обращение к президенту Лукашенко, если вопросы решаться не будут.

Фото: mlyn.by

Издание «Мінская праўда» выяснило, что магазин «Родны кут» около года назад перешёл в частные руки (до этого им владела сеть «Дзержинский», у которой, по словам местных жителей, были проблемы с ассортиментом). Закрытие магазина связано с нехваткой персонала. Хотя вывеска и логотип остались прежними, фактически помещения арендованы у «Белкоопсоюза» частным предпринимателем.

Директор магазина сообщила изданию, что «магазин готовы открыть хоть завтра», как только появится желающие выйти на работу продавцом.

Журналисты «Мінскай праўды» также посетили соседний магазин, где в момент их визита шла приёмка товара. На прилавках были представлены основные продукты: хлеб, молочные продукты, бакалея, замороженное мясо и полуфабрикаты. Ещё один торговый объект в агрогородке оказался закрыт, так как работает только до 17:00.

В местном сельисполкоме сообщили, что «знают о сложившейся ситуации» и заинтересованы в скорейшем возобновлении работы магазина.

[info_b]Следует отметить, что в интернете легко находится информация о магазине «Копеечка» в агрогородке, но ни женщина, ни журналисты областной газеты о нём не упоминали.[/info_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от руководства «Белкоопсоюза», чтобы в работе организации «не было никакого очковтирательства». Тогда же он отметил, что председатели облисполкомов, Минского горисполкома и райисполкомов «по-прежнему не видят развитие „Белкоопсоюза“ среди своих первостепенных задач», обвинив их в «равнодушии к проблемам потребкооперации». Люди на селе же, по его словам, «не должны ни в чём нуждаться».

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