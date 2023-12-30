«Контрасты потрясающие» - Синоптики предупредили белорусов об «атмосферной войне» с морозами до -31°С

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Опубликовано: 30.12.2023 12:59 , Обновлено: 30.12.2023

Судя по прогнозам Белгидрометцентра, этот Новый год белорусам придётся встречать без снега и зимних морозов. Но уже на следующей неделе ситуация кардинально изменится: синоптики предупредили, что белорусам нужно готовиться к "атмосферной войне, которая развернется на территории нашей республики", и "потрясающим" температурным контрастам в разных районах страны.

По данным Белгидрометцентра, 31 декабря и 1 января погода в стране будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс с Западной Европы, но уже 1 января на севере начнёт ощущаться влияние “более холодного воздуха, распространяющегося со Скандинавии”.

В последний день уходящего года, по словам синоптиков, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, а осадки на большей части территории страны ожидаются в виде дождя и мокрого снега. Сильных морозов не ожидается: температура воздуха ночью опустится не ниже -2..+4°С, а днём минусовой температуры не ожидается вовсе - от 0°С до +6°С по стране.

[info_b]Кстати, из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с (то есть до 65 км/ч) по Гомельской области объявили жёлтый уровень опасности на воскресенье, 31 декабря, а по северо-востоку страны - из-за высокой вероятности гололедицы.

Кроме того, для Гомельской области специалисты выписали штормовое гидрологическое предупреждение. По их прогнозам, на притоках Припяти Птичь у деревни Першая Слободка (Петриковский район Гомельской области) и Случь у агрогородка Ленин (Житковичский район Гомельской области) уровни воды могут превысить опасные высокие отметки, при которых ранее там уже фиксировали затопления прибрежных территорий.[/info_b]

В понедельник, 1 января, Белгидромет спрогнозировал схожую погодную картину, с мокрым снегом и дождём, слабыми туманами и гололедицей на дорогах. Однако, днём на севере страны температура уже опустится ниже нуля - до -4°С (на юге Беларуси - до +5°С).

Где и когда в Беларуси ждать морозов до -31°С?

Более длительных прогнозов Белгидромет не озвучил, а вот авторы телеграм-канала о погоде “Надвор’е” предупредили, что на следующей неделе в Беларуси “будет очень жёстко”. Из-за того, что страна окажется “на линии малоподвижного арктического фронта”, над Беларусью образуется “зона огромных температурных контрастов”.

“Прогнозы будут меняться постоянно. Лишь за 1-2 дня они будут более менее точны. Готовимся к атмосферной войне, которая развернется на территории нашей республики”, - предупредили специалисты.

Инфографика тг-канала "Надвор'е"

Судя по данным численной модели прогноза погоды ECMWF, наиболее ощутимые температурные контрасты ожидаются в ночь с 4 на 5 января 2024 года.

“Беларусь окажется в тыловой части глубокого циклона куда будет поступать холодный воздух из Арктики с температурами -20..-25°С , и лишь только небольшая территория на юго-западе РБ с Брестом, останется в тёплой воздушной массе с температурой воздуха 0..+3°С . Контрасты, конечно потрясающие”, - отметили авторы канала.

Инфографика тг-канала "Надвор'е"

Исходя из последних расчетов, уже к следующим выходным (6-7 января) холодный воздух “выдавит” тепло с территории Беларуси на юг, а все теплые Атлантические циклоны, по словам синоптиков, “будут перемещаться южнее, по территории Украины”. При этом расчётные модели не исключают тридцатиградусных морозов.

Так, в Могилёве утром 6 января, согласно прогнозу сервиса Windy.com, ожидается -31°С .