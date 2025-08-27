Конец коллапса? Очереди из автобусов на границе Беларуси с ЕС исчезли

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Опубликовано: 27.08.2025 10:05 , Обновлено: 27.08.2025

Ситуация с очередями на границе Беларуси со странами ЕС немного изменилась. Согласно данным Госпогранкомитета, очереди из автобусов на выезд в Польшу и Латвию практически полностью исчезли, в то время как общее скопление легковых автомобилей продолжает сокращаться.

По состоянию на 10:00 на польском направлении в пункте пропуска « Брест » выезда ожидали 13 автобусов . При этом вечером 26 августа их в этом пункте пропуска не было вовсе. Судя по данным электронной очереди, ожидание для автобусов в Бресте стало минимальным. На границе с Латвией сейчас 1 автобус в очереди.

Обновлено По состоянию на 16:00 27 августа автобусных очередей нет вообще.

Для легковых автомобилей в «Бресте» сложная ситуация сохраняется, там в очереди находятся 4230 машин . По данным системы электронной очереди, первый автомобиль зарегистрировался вечером 17 августа. Таким образом время ожидания всё ещё превышает 9 суток, хотя очередь постепенно сокращается. Недавно их было 4700.

На литовском направлении выезда ожидают 210 машин в « Каменном Логе » и 180 — в « Беняконях ». На границе с Латвией в «Григоровщине» — 75 легковых авто .

Что касается грузового транспорта, то на границе с Латвией фур нет. В то же время на литовском и польском направлениях скопления грузовиков сохраняются: 320 фур в «Каменном Логе», 250 в «Беняконях» и 110 в «Козловичах».

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