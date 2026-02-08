Кому в "скорой" сразу придет врач, а кому нужно подождать? Зампред здравоохранения Минска раскрыл алгоритм

Опубликовано: 08.02.2026 13:39 , Обновлено: 08.02.2026

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Павел Удот в эфире «Радио-Минск» заявил, что пациенты, которые попадают в приемные отделения больниц столицы, попадают в отлаженный механизм, и их распределяют по трем "коридорам" конвейера.

“Это не хаотичный процесс, а отлаженный конвейер спасения. Каждая минута пребывания в «приемнике» расписана, чтобы помощь была максимально оперативной”, — рассказал чиновник.

По его словам, все пациенты сортируются в зависимости от своего состояния. В так называемый красный коридор попадают те, кто находится в крайне тяжёлом состоянии, где счёт идёт на секунды. Таких пациентов сразу берут в оборот медики.

В жёлтый попадают те, кому тоже нужна достаточно срочная помощь, но их состояние стабильно. По словам Павла Удота, медики и к таким пациентам подойдут “в кратчайшие сроки”.

А вот те, кто пришел в приемный покой самостоятельно и их жизни ничего не угрожает, должны будут подождать.

“Такая система удобна всем: и врачам, которые четко видят приоритеты, и бригадам скорой помощи, которые знают, куда везти больного, и самим пациентам”, — считает Павел Удот.

Ранее стало известно, что в Минске хотят создать 3 “флагманских” центра экстренной медицинской помощи. Глава Комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета Юрий Горбич настаивает, что они позволят оказывать пациентам экстренную помощь “максимально эффективно и быстро” и избежать ситуаций, когда врач “не успевает” к экстренному пациенту, нуждающемуся в стабилизации состояния, из-за того, что ему приходится по очереди оказывать помощь человеку в более стабильном состоянии.

В Минске создают 3 «флагманских» центра экстренной медпомощи. Вот чем отличаются от «скорой»

Напомним, что время прибытия скорой помощи в Беларуси строго регламентируется. В случае экстренных вызовов, когда есть угроза жизни — потеря сознания, ДТП (дорожно-транспортное происшествие), тяжелые травмы, роды, — то в городах медики должны приехать за 20 минут, в сельской местности — до 35 минут.

Когда вызовы неотложные, но нет непосредственной угрозы жизни (а это высокая температура, боли, аллергии), то бригады СМП (скорой медицинской помощи) могут ехать до 75 минут в городе и до 90 минут в селе.