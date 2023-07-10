Кому из белорусов отключат свет с 10 по 21 июля? График и список адресов

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Опубликовано: 10.07.2023 11:17 , Обновлено: 10.07.2023

Многих жителей Беларуси с 10 по 21 июля ожидает уже традиционное событие — плановое отключение электроэнергии. Это происходит, как правило, для проведения ремонтных работ на энергетических объектах. Мы посмотрели, по каким адресам и во сколько не будет света в указанный период.

Минск и Минская область

На сайте предприятия «Минскэнерго» в очередной раз опубликовали график отключения электроэнергии в столице и Минской области.

Так, согласно ему, в Минске света не будет в нескольких десятках домов. А именно:

10 июля

ул. Веры Хоружей 31, 33, 35, 37 — с 09:00 до 16:00;

11 июля

ул. Герасименко 10, 12 — с 09:00 до 17:00;

ул. Горецкого 51, 53, 55 — с 09:00 до 17:00;

ул. Зацень 3-23н, 8-12ч — с 09:00 до 16:00;

ул. Миколаевская 10-16ч, 11 — с 09:00 до 16:00;

ул. Могилевская 46-62 — с 09:00 до 17:00;

ул. Нестерова 74, 76, 78, 80, 82, 84 — с 09:00 до 17:00;

пер. Полоцкий 6-11 — с 09:00 до 17:00;

ул. Студенческая 3-10 — с 09:00 до 17:00;

пер. Студенческий 2-10 — с 09:00 до 17:00;

ул. Чайлытко 1, 3, 9, 13 — с 09:00 до 16:00.

12 июля

ул. Березогорская 6, 7а — с 09:00 до 17:00;

ул. Зацень 3-23ч, 8-12ч — с 09:00 до 16:00;

ул. Миколаевская 10-16ч, 11 — с 09:00 до 16:00.

13 июля

ул. Александровская 13-19н, 14-18ч — с 09:00 до 16:00;

ул. Бегомльская 17-23н — с 09:00;

ул. Ириновская 16-22ч, 13-19н — с 09:00 до 16:00;

пер. Ириновский 9 — с 09:00 до 16:00;

ул. Кедышко 15а, 17, 17а — с 09:00 до 17:00;

ул. Мичурина 10, 10а, 12, 12а, 21, 23, 25 — с 09:00 до 17:00;

ул. Социалистическая 17 — с 09:00 до 17:00;

ул. Станиславского 24, 26, 28, 30 — с 09:00 до 17:00;

ул. Сухаревская 1, 3 — с 09:30 до 16:00;

ул. Шаранговича 52, 54, 56 — с 09:30 до 16:00.

14 июля

ул. Кедышко 15а, 17, 17а — с 09:00 до 17:00;

ул. Сухаревская 1, 3 — с 09:30;

ул. Шаранговича 52, 54, 56 — с 09:30.

17 июля

ул. Березогорская 6, 7а — с 09:00 до 17:00;

ул. Волгоградская 9, 15, 15а, 17, 19, 19а — с 09:00 до 17:00;

ул. Кедышко 21, 21а, 23, 23а — с 09:00 до 17:00.

18 июля

ул. Алтайская 69-103 н — с 09:00 до 17:00;

ул. Алтайская 138-174 ч — с 09:00 до 17:00;

пер. Алтайский 70-76 ч, 80-96 ч — с 09:00 до 17:00;

ул. Будславская 4-62ч, 29, 35 — с 09:00 до 16:00;

пер. Будславский 2, 4 — с 09:00 до 16:00;

ул. Волгоградская 9, 15, 15а, 17, 19, 19а — с 09:00 до 17:00;

ул. Выготского 37, 39, 43, 45 — с 09:00 до 17:00;

ул. Глубокская 1-23н — с 09:00 до 16:00;

ул. Кедышко 21, 21а, 23, 23а — с 09:00 до 17:00;

ул. Маяковского 16, 18, 20 — с 09:00 до 17:00;

ул. Надеждинская 15к1, 17 — с 09:00 до 17:00;

ул. Нестерова 2а, 9, 9а — с 09:00 до 17:00;

ул. Новинковская 5-31н — с 09:00 до 16:00;

ул. Охотская 133 — с 09:00 до 17:00.

19 июля

ул. Водолажского 3, 4, 5, 11 — с 09:00 до 17:00;

ул. Пономарева 1, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, 12 — с 09:00 до 17:00;

ул. Почтовая 3, 4, 5, 6, 7, 8 — с 09:00 до 17:00.

20 июля

ул. Ваупшасова 12 — с 09:00 до 17:00;

ул. Жудро 59, 61, 67, 69, 71 — с 09:00 до 16:00;

ул. Ольшевского 69, 71 — с 09:00 до 16:00;

ул. Радиальная 42 — с 09:00 до 17:00.

21 июля

пр-т Рокоссовского 120к1, 128, 102к2, 102к3, 132а — с 09:00 до 17:00.

[info_b]По каким адресам энергопредприятие планирует отключать свет в Минской области, смотрите по ссылке.[/info_b]

Брестская область

График плановых отключений электроэнергии в Брестском районе с 11 по 14 июля 2023 г. следующий:

«Брестэнерго» также опубликовал графики отключений по районам Брестской области. Их можно посмотреть по этой ссылке.

Витебская область

Список адресов и график отключения электроэнергии в Витебской области можно найти по этой ссылке в разделе «плановые отключения» на главной странице.

Гродненская область

Что касается Гродненской области, то о плановых работа с отключением света предупредили на сайте «Гродноэнерго». Адреса и график ищите здесь.

Гомельская область

Информацию о планируемых отключениях электроэнергии в Гомельской области в апреле ищите по этой ссылке.

Могилевская область

Графики плановых отключений по филиалам электрических сетей РУП «Могилевэнерго» можно посмотреть здесь.

Кому из белорусов отключат горячую воду в июле?

В июле горячую воду планируют отключить как жителям Минска, так и областей. Все из-за работ, которые должны провести энергопредприятия. Чтобы это не было сюрпризом, посмотрите, будут ли отключать горячую воду у вас. Публикуем график и список адресов.

Кому из белорусов отключат горячую воду в июле? График и список адресов