Кому из белорусов отключат свет с 10 по 21 июля? График и список адресов
Многих жителей Беларуси с 10 по 21 июля ожидает уже традиционное событие — плановое отключение электроэнергии. Это происходит, как правило, для проведения ремонтных работ на энергетических объектах. Мы посмотрели, по каким адресам и во сколько не будет света в указанный период.
Минск и Минская область
На сайте предприятия «Минскэнерго» в очередной раз опубликовали график отключения электроэнергии в столице и Минской области.
Так, согласно ему, в Минске света не будет в нескольких десятках домов. А именно:
10 июля
- ул. Веры Хоружей 31, 33, 35, 37 — с 09:00 до 16:00;
11 июля
- ул. Герасименко 10, 12 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Горецкого 51, 53, 55 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Зацень 3-23н, 8-12ч — с 09:00 до 16:00;
- ул. Миколаевская 10-16ч, 11 — с 09:00 до 16:00;
- ул. Могилевская 46-62 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Нестерова 74, 76, 78, 80, 82, 84 — с 09:00 до 17:00;
- пер. Полоцкий 6-11 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Студенческая 3-10 — с 09:00 до 17:00;
- пер. Студенческий 2-10 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Чайлытко 1, 3, 9, 13 — с 09:00 до 16:00.
12 июля
- ул. Березогорская 6, 7а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Зацень 3-23ч, 8-12ч — с 09:00 до 16:00;
- ул. Миколаевская 10-16ч, 11 — с 09:00 до 16:00.
13 июля
- ул. Александровская 13-19н, 14-18ч — с 09:00 до 16:00;
- ул. Бегомльская 17-23н — с 09:00;
- ул. Ириновская 16-22ч, 13-19н — с 09:00 до 16:00;
- пер. Ириновский 9 — с 09:00 до 16:00;
- ул. Кедышко 15а, 17, 17а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Мичурина 10, 10а, 12, 12а, 21, 23, 25 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Социалистическая 17 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Станиславского 24, 26, 28, 30 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Сухаревская 1, 3 — с 09:30 до 16:00;
- ул. Шаранговича 52, 54, 56 — с 09:30 до 16:00.
14 июля
- ул. Кедышко 15а, 17, 17а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Сухаревская 1, 3 — с 09:30;
- ул. Шаранговича 52, 54, 56 — с 09:30.
17 июля
- ул. Березогорская 6, 7а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Волгоградская 9, 15, 15а, 17, 19, 19а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Кедышко 21, 21а, 23, 23а — с 09:00 до 17:00.
18 июля
- ул. Алтайская 69-103 н — с 09:00 до 17:00;
- ул. Алтайская 138-174 ч — с 09:00 до 17:00;
- пер. Алтайский 70-76 ч, 80-96 ч — с 09:00 до 17:00;
- ул. Будславская 4-62ч, 29, 35 — с 09:00 до 16:00;
- пер. Будславский 2, 4 — с 09:00 до 16:00;
- ул. Волгоградская 9, 15, 15а, 17, 19, 19а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Выготского 37, 39, 43, 45 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Глубокская 1-23н — с 09:00 до 16:00;
- ул. Кедышко 21, 21а, 23, 23а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Маяковского 16, 18, 20 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Надеждинская 15к1, 17 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Нестерова 2а, 9, 9а — с 09:00 до 17:00;
- ул. Новинковская 5-31н — с 09:00 до 16:00;
- ул. Охотская 133 — с 09:00 до 17:00.
19 июля
- ул. Водолажского 3, 4, 5, 11 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Пономарева 1, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 10, 12 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Почтовая 3, 4, 5, 6, 7, 8 — с 09:00 до 17:00.
20 июля
- ул. Ваупшасова 12 — с 09:00 до 17:00;
- ул. Жудро 59, 61, 67, 69, 71 — с 09:00 до 16:00;
- ул. Ольшевского 69, 71 — с 09:00 до 16:00;
- ул. Радиальная 42 — с 09:00 до 17:00.
21 июля
- пр-т Рокоссовского 120к1, 128, 102к2, 102к3, 132а — с 09:00 до 17:00.
[info_b]По каким адресам энергопредприятие планирует отключать свет в Минской области, смотрите по ссылке.[/info_b]
Брестская область
График плановых отключений электроэнергии в Брестском районе с 11 по 14 июля 2023 г. следующий:
«Брестэнерго» также опубликовал графики отключений по районам Брестской области. Их можно посмотреть по этой ссылке.
Витебская область
Список адресов и график отключения электроэнергии в Витебской области можно найти по этой ссылке в разделе «плановые отключения» на главной странице.
Гродненская область
Что касается Гродненской области, то о плановых работа с отключением света предупредили на сайте «Гродноэнерго». Адреса и график ищите здесь.
Гомельская область
Информацию о планируемых отключениях электроэнергии в Гомельской области в апреле ищите по этой ссылке.
Могилевская область
Графики плановых отключений по филиалам электрических сетей РУП «Могилевэнерго» можно посмотреть здесь.
Кому из белорусов отключат горячую воду в июле?
В июле горячую воду планируют отключить как жителям Минска, так и областей. Все из-за работ, которые должны провести энергопредприятия. Чтобы это не было сюрпризом, посмотрите, будут ли отключать горячую воду у вас. Публикуем график и список адресов.
Кому из белорусов отключат горячую воду в июле? График и список адресов