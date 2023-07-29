Кому из белорусов отключат горячую воду в августе? Проверьте, нет ли вашего адреса в списке
Традиционно летом белорусам отключают горячую воду. Как правило, это связано с проведением плановых ремонтных работ. Кому и когда придется греть чайники холодной водой в августе 2023 года? Энергопредприятия подготовили графики и списки адресов.
Минск
Предприятия “Минскэнерго” и “Минсккоммунтеплосеть” опубликовали списки, как всегда, на своих сайтах.
В столице начнут отключать горячее водоснабжение в десятках домов уже с 1 августа.
Ищите свой адрес здесь и здесь. Чтобы быстро проверить, нажмите Ctrl + F (на Windos) или Cmd + F (на MacOS) и введите название улицы.
Гомель
«Гомельэнерго» также показал график отключения горячей воды в августе. Так, по 8 августа без нее могут остаться жители микрорайона Сельмашевский.
Обещают, что горячую воду вернут не более чем через 13 дней.
Гродно и Гродненская область
Что касается Гродно и Гродненской области, то список адресов, где планируют отключить горячее водоснабжение в августе, можно найти по этой ссылке.
Например, по 7 августа работы запланированы в Занеманской части города (микрорайоны «Вишневец», «Южный», «Принеманский», «Ольшанка», «Колбасино», «Фолюш»), Принеманской части и ТЭЦ-2 - промзона «Аульс».
Также есть график для Лиды.
Витебск и Витебская область
А если вы живете в Витебске или Витебской области, смотрите, есть ли ваш адрес в списке отключений, здесь.
В областном центре без горячей воды должны остаться десятки домов.
Могилев
С 6 по 18 августа будет отсутствовать горячее водоснабжение в микрорайоне «Соломинка», на улицах Крупской до ул. Кирова, 30 лет Победы, Жемчужная, Каштановая, Турова, Криулина, Кулибина, сказано на сайте Могилевского городского исполнительного комитета.
Брест
В свою очередь жители Бреста могут найти необходимую информацию об отключении горячей воды тут.
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Рост БПМ, подорожание сигарет, фотосет в подсолнухах. Что изменится в Беларуси в августе?