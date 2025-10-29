Кому из белорусов можно на зиму переехать в "дом зимовки"? В Минтруда назвали условие

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Опубликовано: 29.10.2025 13:57 , Обновлено: 29.10.2025

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, кто из белорусов на зиму может переехать в "дома зимовки" или "гостевые семьи", а также какие услуги могут оказать социальные работники, приходящие на дом к самим белорусам.

Социальное жильё на зимний период в Беларуси могут предоставить пожилому человеку, который нуждается в помощи и присмотре. В Беларуси на сегодняшний день существует несколько форматов такого социального жилья. К примеру, дом совместного проживания, где каждому жильцу выделяют собственную благоустроенную комнату, а домашним хозяйством они занимаются сообща, при необходимости приглашая на помощь социального работника из территориального центра.

Другим форматом являются «гостевые» семьи и «дома зимовки». Как пояснили в Минтруда, во всех случаях главным условием переезда на зиму в такое соцжильё является плата за коммунальные услуги и услуги социального работника.

Помощь последнего пожилые люди в Беларуси могут получать и у себя на дому, правда, круг их обязанностей несколько ограничен. Как правило, соцработники помогают ходят вместо своих подопечных по магазинам, помогают с приобретением лекарств и оплатой жилищно-коммунальных услуг. Однако, если речь идёт о пожилых людях с выраженными нарушениями способности к самообслуживанию, социальный работник может 1 раз в неделю проводить влажную уборку в доме подопечного, в том числе, мыть в доме пола (площадью до 35 м²).

Такую услугу могут получить те пенсионеры, у кого в медицинской справке будет указан 3 или 4 функциональный класс по самообслуживанию.

А вот прополка грядок и прочие работы по огороду, о которых соцработника могут попросить в сельской местности, в перечень бесплатных социальных услуг не входит.

Если соцработник уйдёт в отпуск или на больничный, территориальный центр не оставит пожилого человека наедине со своими проблемами - на это время заболевшему работнику обязаны найти замену и проинформировать об этом пожилого человека. Информацию о замене должен сообщить либо сам постоянный соцработник, либо администрация территориального центра.

Кстати, в Беларуси соцуслуги положены не только пожилым людям, но и некоторым семьям с детьми. На няню, причём бесплатную, могут рассчитывать:

семьи с ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет – не более 20 часов в неделю (если в семье детей-инвалидов в возрасте до 18 лет два и более – до 40 часов в неделю),

семьи с двойней и большим количеством детей в возрасте 3 лет (от 20 часов в неделю для двойни до 40 часов в неделю для трёх и более детей),

семьям, воспитывающим детей в возрасте до 6 лет, в которых оба родителя (либо родитель в неполной семье) являются инвалидами I или II группы – до 20 часов в неделю.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство труда и соцзащиты Беларуси объявило, что белорусы могут воспользоваться некоторыми услугами госведомства прямо в интернете. Правда, для некоторых из них придется получить доступ к личному кабинету на портале ФСЗН.

Минтруда предложило белорусам «онлайн-услуги». Кого можно вызвать на дом?