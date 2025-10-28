Минтруда предложило белорусам «онлайн-услуги». Кого можно вызвать на дом?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.10.2025 11:09 , Обновлено: 28.10.2025

Министерство труда и соцзащиты Беларуси объявило, что белорусы могут воспользоваться некоторыми услугами госведомства прямо в интернете. Правда, для некоторых из них придется получить доступ к личному кабинету на портале ФСЗН.

А сделать это можно только после личного обращения в территориальный орган ФСЗН, где нужно написать письменное заявление. После этого придется еще пройти авторизацию в системе МСИ. Но как раз это можно и нужно сделать только онлайн почти во всех случаях.

Что ж, тем, кто не поленится и пройдет процедуру, в Минтруда пообещали возможность последующих визитов в ФСЗН без очередей, записавшись предварительно в личном кабинете. Удобно, не правда ли?

Также в личном кабинете ФСЗН можно напрямую заказать услуги:

сиделки;

социального работника;

няни.

В том числе и не для себя, а для родственников или соседей.

Кстати, без походов в ФСЗН можно пожаловаться в специальный Telegram-бот @pszbyBot о задержке или невыплате зарплаты. По заверениям Минтруда, эта услуга доступна круглосуточно. Однако на жалобу, отправленную в час ночи, ответят не позднее следующего рабочего дня.

Также в Минтруда призвали всех, кому это важно, пользоваться «Картой доступности». Она поможет маломобильным гражданам и их близким заранее планировать маршруты. На ней можно найти больницы, аптеки, вокзалы и проверить, насколько они приспособлены для посещения. В Минтруда уверяют, что данные на карте постоянно и «оперативно» обновляются.

[inf]Правда карту на портале ФСЗН вы не найдете, она находится по этому адресу: [link href=“https://map.nca.by/layers” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] https://map.nca.by/layers [/link][/inf]