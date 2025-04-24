Коммунальщики назвали дату включения фонтанов в Минске

Опубликовано: 24.04.2025 12:05 , Обновлено: 24.04.2025

На коммунальном унитарном предприятии "Минскзеленстрой" сообщили, что 25 апреля откроют сезон фонтанов в столице. Впрочем, после включения их могут и отключить при определенных условиях.

Заместитель генерального директора — главный инженер «Минскзеленстроя» Руслан Косевич [link href=“https://minsknews.by/fontany-vklyuchat-v-minske-25-aprelya/?utm_source=realt.by&utm_campaign=news-article-42982” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] госагентству “Минск-Новости”, что традиционно сезон фонтанов открывают в последнюю пятницу апреля и длится он обычно по последнюю пятницу сентября.

По информации Косевича, режим работы большинства фонтанов в Минске - с 11:00 до 21:00. Но есть исключения. Так, «Свислочь» на реке в парке имени Я. Купалы работает с 16:00 до 23:00 как в будни, так и в выходные. По словам главного инженера “Минскзеленстроя”, до 22:30 можно посмотреть на фонтан «Молодежный» на пересечении ул. Пулихова — Первомайской, в субботу и воскресенье он «стартует» в 10:00.

А до 22:00 работает «Жасминовый» на одноименной улице. Раньше всех — в 18:00 — выключают фонтан «Ширма» на ул. Ф. Скорины.

В “Минскзеленстрое” рассказали, при каких погодных условиях городские фонтаны могут отключить:

при температуре воздуха ниже +10 °С,

при усилении ветра порывами более 10 м/с,

при дожде больше 5 мм/ч.

Так как с 26 апреля, по прогнозам синоптиков, в Беларуси похолодает, то и фонтаны могут выключить на период низкой температуры.

Ранее Telegraf.news писал, что весна в самом разгаре, а значит, скоро откроются аттракционы, где родители с детьми смогут проводить досуг. На коммунальном предприятии “Минскзеленстрой” назвали цены на аттракционы в столице в этом году и сообщили, когда планируют их открыть.

Коммунальщики назвали цены на минские аттракционы в 2025-м. А когда их открытие?