Коммунальщики назвали цены на минские аттракционы в 2025-м. А когда их открытие?

Опубликовано: 08.04.2025 11:36 , Обновлено: 08.04.2025

Весна в самом разгаре, а значит, скоро откроются аттракционы, где родители с детьми смогут проводить досуг. На коммунальном предприятии "Минскзеленстрой" назвали цены на аттракционы в столице в этом году и сообщили, когда планируют их открыть.

Заместитель генерального директора - главный инженер “Минскзеленстроя” Руслан Косевич рассказал, что сейчас в парках имени Уго Чавеса, Челюскинцев, Горького и 900-летия Минска завершают подготовку к новому сезону. С его слов, аттракционы расконсервировали после зимнего хранения, сняли чехлы, установили посадочные модули, смазали узлы, проверили работу иллюминации и сейчас проводят грузовые испытания.

“С целью обновления парков в прошлом году было списано два старых аттракциона: в парке Челюскинцев - аттракцион “Лебеди”, в парке Горького - аттракцион “Вальс”. На их место уже закуплены и установлены аналогичные новые аттракционы”, - утверждает главный инженер “Минскзеленстроя”.

Еще он сказал о заключении договоров на поставку аттракционов “Драконы” в парк Горького и “Микс” белорусского производства в парк Челюскинцев. “Также ведется работа по закупке механизированного аттракциона “Пожарная команда” в парк Горького”, - добавил Косевич, [link href=“https://belta.by/regions/view/novye-attraktsiony-v-parkah-minska-gde-ih-ustanovjat-707494-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] госагентство БелТА.

В разных парках запустить работу аттракционов запланировали в два этапа. “В парках Челюскинцев, имени Уго Чавеса и 900-летия г.Минска планируется сезон начать в конце апреля , все будет зависеть от погодных условий. Аттракционы в парке Горького заработают после реконструкции парка, предположительно, это будет в начале мая ”, - анонсировал представитель “Минскзеленстроя”, отметив, что режим работы парков не меняется.

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Так, в парках Горького, Челюскинцев и имени Уго Чавеса выходные - понедельник и вторник. А парк 900-летия Минска будет закрываться по понедельникам, вторникам и средам. График может меняться, если на те или иные даты будут попадать праздники. Узнать об изменениях можно на сайте [link href=“http://parki.by/attraktsiony” target=“_blank” rel=“noopener”] parki.by [/link] или в парковых кассах.

Аттракционы должны работать с 11:00 до 21:00 (в пятницу, субботу, предпраздничные и праздничные дни - на час дольше (до 22:00)). Детская площадка в парке Горького будет работать с 10:00 до 21:00.

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А цены на аттракционы, по информации Косевича, останутся на уровне 2024 года. В среднем - 2,5 рубля .

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