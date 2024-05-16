МТЗ начал выпускать фирменные сладости. Почём и где искать?

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Опубликовано: 16.05.2024 16:09 , Обновлено: 16.05.2024

Минский тракторный завод (МТЗ) представил ирис "Сливочный" и зефир "Мишутка", которые начало выпускать предприятие под собственным брендом совместно с кондитерской фабрикой "Красный мозырянин". Узнали, где можно купить новинки и сколько стоят фирменные сладости.

Фотографии новинки под брендом BELARUS TRACTORS в четверг, 16 мая, опубликовали в официальном телеграм-канале предприятия.

Теперь в брендированной упаковке бордового цвета и с изображением главного достояния предприятия - трактора “Беларус” - можно купить порционный ирис и зефир.

За ириску весом 0,55 гр или зефирку весом 0,33 гр любителям брендированной продукции придётся заплатить меньше рубля - цена обоих кондитерских изделий составляет 97 копеек. Именно за эту сумму их можно будет приобрести во всех точках комбината общественного питания МТЗ уже с 17 мая.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Минский автомобильный завод запустил производство колбасных изделий под собственным брендом.

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