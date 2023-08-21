Кого в Минске с 22 по 29 августа оставят без света? «Минскэнерго» опубликовало график отключений

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Опубликовано: 21.08.2023 19:15 , Обновлено: 21.08.2023

В «Минскэнерго» сообщили, по каким адресам в Минске в ближайшие дни отключат электричество.

Свет с 9:00 17:00будет пропадать по следующим адресам:

22 августа

пер. 2-й Осенний, 1—12;

ул. Ангарская, 107—115 (нечетные);

пер. Ангарский, 85, 90;

ул. Гольшанская, 1;

ул. Ермака, 33—58;

ул. Жудро, 16, 18;

пер. Заречанский, 2, 4, 6;

ул. Зимняя, 18, 23—33 (н);

ул. Иркутская, 58;

пер. К. Чорного, 3, 5а;

ул. Летняя, 25;

ул. Мирная, 37в;

пр. Независимости, 89;

пр. Партизанский, 16а, 22а;

ул. Приветливая, 3—19;

ул. Притыцкого, 44, 46;

ул. Стадионная, 2, 4, 6, 8, 10, 12;

ул. Томская, 74—96 (ч), 67—77 (н);

пер. Червякова, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

23 августа

пер. 2-й Осенний, 1—12;

ул. Ангарская, 107—115 (н);

пер. Ангарский, 85, 90;

ул. Воронянского, 52, 54, 56;

ул. Ермака, 43—63;

ул. Зацень, 26—52 (ч), 33—85 (н) 9:00 16:00;

ул. Зимняя, 18, 23—33 (н);

ул. Иркутская, 58;

ул. Колядная, 13—28;

ул. Левкова, 35/1, 35/2;

ул. Летняя, 25;

ул. Тикоцкого, 10, 14, 16, 18, 20;

ул. Томская, 74—96 (ч), 67—77 (н).

24 августа

ул. Воронянского, 52, 54, 56;

ул. Ермака, 43—63;

ул. Ермака, 21—29 (н), 30—48 (ч), 9:00 16:00;

ул. Зацень, 26—52 (ч), 33—85 (н), 9:00 16:00;

ул. Колядная, 13—28;

ул. Левкова, 35/1, 35/2;

ул. Маяковского, 99, 101а, 101Б, 101в, 101г, 103Б, 10:00 14:00;

ул. Переходная, 44;

ул. Рябинницкая, 2;

ул. Тикоцкого, 10, 14, 16, 18, 20;

ул. Федорова, 3, 5, 9, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17/1, 9:00 16:00;

ул. Шумилинская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9:00 16:00.

25 августа

ул. Бачило, 4, 8, 20, 24, 26, 18, 12, 14;

ул. Гуртьева, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 9:00 18:00;

ул. Ермака, 21—29 (н), 30—48 (ч), 9:00 16:00;

ул. Рябинницкая, 2, 9:00 16:00;

ул. Фогеля, 5 9:00 18:00;

ул. Шумилинская, 2, 3, 4, 6, 8, 10 9:00 16:00.

28 августа

ул. Волгоградская, 42, 42а;

ул. Зацень, 3—23 (н), 8—12 (ч), 9:00 16:00;

ул. Миколаевская, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 9:00 16:00.

29 августа

ул. Бакинская, 6, 8, 10, 12, 16;

ул. Бачило, 19—21 (н);

ул. Волгоградская, 42, 42а;

ул. Зацень, 3—23 (н), 8—12 (ч), 9:00 16:00;

ул. Миколаевская, 8, 10, 11,12, 14, 16, 9:00 16:00;

ул. Ротмистрова, 24—34, 36/1, 36/3, 36/4, 34а, 38.

Ранее Телеграф писал о том, кому из белорусов отключат горячую воду в августе:

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