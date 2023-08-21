Кого в Минске с 22 по 29 августа оставят без света? «Минскэнерго» опубликовало график отключений
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В «Минскэнерго» сообщили, по каким адресам в Минске в ближайшие дни отключат электричество.
Свет с 9:00 17:00будет пропадать по следующим адресам:
22 августа
- пер. 2-й Осенний, 1—12;
- ул. Ангарская, 107—115 (нечетные);
- пер. Ангарский, 85, 90;
- ул. Гольшанская, 1;
- ул. Ермака, 33—58;
- ул. Жудро, 16, 18;
- пер. Заречанский, 2, 4, 6;
- ул. Зимняя, 18, 23—33 (н);
- ул. Иркутская, 58;
- пер. К. Чорного, 3, 5а;
- ул. Летняя, 25;
- ул. Мирная, 37в;
- пр. Независимости, 89;
- пр. Партизанский, 16а, 22а;
- ул. Приветливая, 3—19;
- ул. Притыцкого, 44, 46;
- ул. Стадионная, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Томская, 74—96 (ч), 67—77 (н);
- пер. Червякова, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
23 августа
- пер. 2-й Осенний, 1—12;
- ул. Ангарская, 107—115 (н);
- пер. Ангарский, 85, 90;
- ул. Воронянского, 52, 54, 56;
- ул. Ермака, 43—63;
- ул. Зацень, 26—52 (ч), 33—85 (н) 9:00 16:00;
- ул. Зимняя, 18, 23—33 (н);
- ул. Иркутская, 58;
- ул. Колядная, 13—28;
- ул. Левкова, 35/1, 35/2;
- ул. Летняя, 25;
- ул. Тикоцкого, 10, 14, 16, 18, 20;
- ул. Томская, 74—96 (ч), 67—77 (н).
24 августа
- ул. Воронянского, 52, 54, 56;
- ул. Ермака, 43—63;
- ул. Ермака, 21—29 (н), 30—48 (ч), 9:00 16:00;
- ул. Зацень, 26—52 (ч), 33—85 (н), 9:00 16:00;
- ул. Колядная, 13—28;
- ул. Левкова, 35/1, 35/2;
- ул. Маяковского, 99, 101а, 101Б, 101в, 101г, 103Б, 10:00 14:00;
- ул. Переходная, 44;
- ул. Рябинницкая, 2;
- ул. Тикоцкого, 10, 14, 16, 18, 20;
- ул. Федорова, 3, 5, 9, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 17/1, 9:00 16:00;
- ул. Шумилинская, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 9:00 16:00.
25 августа
- ул. Бачило, 4, 8, 20, 24, 26, 18, 12, 14;
- ул. Гуртьева, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 9:00 18:00;
- ул. Ермака, 21—29 (н), 30—48 (ч), 9:00 16:00;
- ул. Рябинницкая, 2, 9:00 16:00;
- ул. Фогеля, 5 9:00 18:00;
- ул. Шумилинская, 2, 3, 4, 6, 8, 10 9:00 16:00.
28 августа
- ул. Волгоградская, 42, 42а;
- ул. Зацень, 3—23 (н), 8—12 (ч), 9:00 16:00;
- ул. Миколаевская, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 9:00 16:00.
29 августа
- ул. Бакинская, 6, 8, 10, 12, 16;
- ул. Бачило, 19—21 (н);
- ул. Волгоградская, 42, 42а;
- ул. Зацень, 3—23 (н), 8—12 (ч), 9:00 16:00;
- ул. Миколаевская, 8, 10, 11,12, 14, 16, 9:00 16:00;
- ул. Ротмистрова, 24—34, 36/1, 36/3, 36/4, 34а, 38.
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