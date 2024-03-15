Кого в Беларуси в 2024 году запишут в "тунеядцы"? Бухгалтер рассказала, как изменилось законодательство

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Опубликовано: 15.03.2024 12:48 , Обновлено: 15.03.2024

Активная пользовательница соцсетей и по совместительству "бухгалтер блогеров", как называет себя белоруска, рассказала в TikTok о том, что изменилось в законодательстве о "тунеядцах" в 2024 году.

Так, девушка отметила постановление Совета министров от 25 января 2024 года, в котором указано, что “теперь мало просто числиться индивидуальным предпринимателем”. По её словам, для того, чтобы бизнесмена не внесли в базу граждан, не занятых в экономике, в обязательном порядке нужно платить подоходный налог.

Рассказала белоруска и о фермерах с домохозяйками. Их могут записать в “тунеядцы” в случае, если они собираются выезжать за пределы Беларуси больше чем на 30 дней.

А вот те, кто сдаёт в аренду жилые и нежилые помещения, а также места для парковки, по словам блогера, могут не переживать: заплатите подоходной налог и живите спокойно.

“Как вам такие новости?” — спросила у пользователей автор ролика и тут же получила многочисленные ответы.

“Ну что теперь, значит, должен буду за жизнь в РБ… Низкий поклон не подойдёт?” — с ноткой сарказма отметил один из белорусов.

“Не работала, не работаю и не собираюсь работать”, — написала девушка и добавила: “Найдите себе богатых родителей или хорошего, нежадного мужика”.

“Огонь! Сейчас базы ИП поднимут, и будут работать 25/8”, — прокомментировал ещё один пользователь TikTok.

[info_b] Согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь №53 от 25 января 2024 года в п.3 сказано, что к “тунеядцам” не относятся «граждане, являющиеся индивидуальными предпринимателями, – при условии уплаты с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, подоходного налога с физических лиц и (или) единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц за соответствующий период осуществления деятельности, а в случае освобождения в соответствии с законодательными актами от уплаты данных налогов – независимо от их уплаты”.

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Помимо этого, изменения коснулись и тех, кто воспитывает детей до 7 лет, а также детей с инвалидностью и многодетных. Чтобы не оказаться в базе “тунеядцев”, нужно проживать в Беларуси. Исключение составляет лишь выезд за границу на лечение или оздоровление.

Также в документе указано, что с 25 февраля власти учитывают сведения, полученные от российских пограничников. МВД Беларуси каждые четыре месяца будет получать информацию о белорусах, которые въехали или выехали через российские КПП.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что в некоторых случаях иностранцев могут внести в список “трудоспособных граждан, не занятых в экономике”, и, соответственно, обязать платить за услуги ЖКХ по 100%-ным тарифам

Юристы уточнили, кого из иностранцев зачисляют в тунеядцы в Беларуси