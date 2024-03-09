Когда в Минске включат фонтаны? Стала известна точная дата

Опубликовано: 09.03.2024 09:43 , Обновлено: 09.03.2024

На предприятии «Минскзеленстрой» назвали дату включения фонтанов в белорусской столице. По словам главного инженера Руслана Костевича, это должно произойти в конце апреля.

Он рассказал госагенству “Минск-Новости”, что фонтаны должны включить, как обычно, в последнюю пятницу второго месяца весны — 26 апреля.

Костевич уточнил, что сооружения уже “проходят расконсервацию и подготовку к работе”. За это время чаши должны помыть, а также установить нужное оборудование и наладить системы.

График работы столичных фонтанов на 2024 год пообещали разместить на сайте “Минскзеленстроя”.

К слову, фонтаны могут периодически отключать. Например, при следующих условиях:

сильных дождях;

температуре ниже +10 °С;

ветре порывами более 10 м/с.

Ранее Телеграф писал, что Минский городской исполнительный комитет ввел ограничения на активности на территории одного из парков города. Оказалось, что на правом крутом берегу старицы реки Свислочь располагается редкий биотоп, которому решили придать природоохранный статус.

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