Когда в Беларуси в 2024 году откроют ёлочные базары? Один из регионов определился с датой

Опубликовано: 23.11.2024 19:34 , Обновлено: 23.11.2024

С приближением декабря многим не терпится начать приготовления к Новому году. Кто-то уже начал закупаться праздничной иллюминацией, ёлочными украшениями, фейерверками и подарками родным и близким. Однако, с главным элементом праздника - новогодней ёлкой - любителям "живой" и ароматной красавицы придётся подождать. Впрочем, один из регионов уже определился с датой начала работы ёлочных базаров, а также точными локациями, где можно будет купить живую ель или сосну.

Так, Брестский городской исполнительный комитет 23 ноября сообщил, что ёлочные базары начнут работать в городе с 17 декабря и будут открыты до конца календарного года - по 31 декабря 2024 года.

В официальном Telegram-канале исполкома опубликовали список мест, где организуют торговлю живыми ёлками и соснами:

ул. Волгоградская, 19 (на территории рынка «Лагуна»),

ул. Московская, 328 (территория к рынку ЗАО «Юнифуд» вдоль дома № 330),

ул. Сябровская, 61/1 (на территории рынка),

ул. Кобринская, 53,

ул. Пушкинская (у входа на рынок),

ул. Пушкинская (от ул. Куйбышева в сторону ул. Карбышева),

ул. Гоголя (пересечения с ул. Карбышева, ул. Куйбышева, ул. Комсомольской, ул. Советской и бульваром Космонавтов),

пр. Партизанский (вблизи дома №17).

Более того, с 26 по 31 декабря ёлочные базары откроют ещё в трёх местах:

ул. Московская, 273А,

ул. Адамковская, 44А,

ул. Московская, 329

Ранее начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) Виталий Удалов сообщал, что ёлочные базары по всей Беларуси в этом году начнут работать не позднее 20 декабря. Информацию о стоимости новогодних елей пока не озвучивали.

[info_b]По данным агентства Sputnik, в прошлом году в Беларуси продали порядка 145 тыс. новогодних елей, сосен и пихт. Средняя цена за символ новогоднего праздника в прошлом году составляла:

16 рублей за ель или сосну от 1,1 до 2 метров,

20 рублей - за дерево высотой 2,1 - 3 метра.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал о самых “удачных” датах, в которые рекомендуют устанавливать новогоднюю ёлку в доме, а также о приметах, которые по поверьям помогут притянуть удачу и благополучие в новом году.

Когда белорусам ставить ёлку в 2024 году? Вот какие дни «заряжены на благополучие». А что говорят традиции?