Опубликовано: 10.03.2025 12:08 , Обновлено: 10.03.2025

В комитете по образованию Мингорисполкома прокомментировали появившуюся в интернете информацию о якобы критической нехватке педагогов в столичных школах. Как заявила первый заместитель председателя комитета Людмила Борисенко, ситуация критической не является.

По словам Борисенко, в сфере образования Минска сейчас работают более 30 тысяч педагогов. 60% из них имеют высшую и первую категории, у 78% — высшее образование, передало агентство «Минск-Новости».

«Текущая потребность в педагогических кадрах связана с вводом в эксплуатацию учреждений образования и естественным выбытием работников» — пояснила она.

Под последним подразумевается, по её словам, выход на пенсию, смена места жительства.

Наиболее востребованы, по словам чиновницы педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели детских садов, учителя математики и физики.

При этом в комитете утверждают, что ежегодная кадровая потребность в педагогах практически полностью удовлетворяется. Каждый год в школы и другие учреждения образования Минска приходят более тысячи молодых специалистов. Около 80% из них, по данным комитета, остаются работать и после окончания срока обязательной отработки.

Власти города, по словам чиновницы, принимают меры для привлечения и удержания молодых педагогов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Министерство образования Беларуси на период с 10 по 31 марта решило открыть горячую линию для педагогов. Им предложили пожаловаться, в том числе, на «выполнение несвойственных функций».

Минобразования предложило белорусским учителям пожаловаться на выполнение «несвойственных функций». На что еще?