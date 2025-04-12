На 2 млн рублей больше прошлого года? Вице-премьер Беларуси назвал, сколько денег белорусы собрали на субботнике

Опубликовано: 12.04.2025 13:12 , Обновлено: 12.04.2025

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак днём 12 апреля озвучил предварительную сумму средств, собранную белорусами на весеннем республиканском субботнике. По его словам, она на 2 млн больше, чем в 2024 году.

Анатолий Сивак сообщил, что на нынешний субботник вышли не меньше 2,4 млн человек. Аналогичное количество участников, по его словам, было и в прошлом году. В результате, по предварительным данным, участники республиканского субботника заработали и перечислили в госбюджет около 16,5 млн рублей, передало госагентство БЕЛТА. По словам Сивака, это на 2 млн рублей больше, чем прошлогодняя сумма.

Отметим, что та же БЕЛТА, ссылаясь на данные Национального статистического комитета, в прошлом году отчиталась, что в весеннем субботнике прошлого года приняли участие 2,35 млн человек. В результате они перечислили в счёт государства 15,842 млн рублей (сообщалось, что это на 13,1% больше, чем в 2023 году). Таким образом, сумма, озвученная Сиваком, больше прошлогодней всего на 0,658, а не на 2 млн рублей.

Подчеркнём, что названные вице-премьером цифры - это лишь предварительные оценки: и количество участников, и суммы перечислений в бюджет ещё будут уточняться по мере поступления данных в вышестоящие органы.

Какой бы ни была итоговая сумма, по решению Совета министров, как сообщал Telegraf.news, её перечислят на счёт Минфина, а тот в свою очередь - Министерству культуры. Деньги планируется пустить на строительство Национального исторического музея Беларуси с возможностью использования этих средств в 2025–2026 годах.

Кстати, какую часть из денежных средств, заработанных на субботнике, отдать государству, работники по закону вправе определить самостоятельно. Само участие в субботниках в Беларуси также является добровольным.

Совмин определился, куда направят деньги, заработанные белорусами на республиканском субботнике 2025 года