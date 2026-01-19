Когда прекратятся морозы в Беларуси. На смену могут прийти «весьма некомфортные ощущения»

Опубликовано: 19.01.2026 16:45 , Обновлено: 19.01.2026

Уже начиная с четверга этой недели, 22 января, в Беларуси может начаться относительное потепление. Его вызовет «выраженная барическая градиентная зона», которая появится на стыке двух барических систем. И хотя аномальные морозы могут уйти, им на смену придут другие некомфортные погодные условия.

[inf] Выраженная барическая градиентная зона — это область в атмосфере с достаточно резким перепадом давления. Перепад становится причиной усиления ветра, который дует из зоны высокого давления в зону низкого давления.[/inf]

По данным метеоканала Nadvorie, в Беларуси в четверг усилится ветер в порывах до 8–12 м/с. «При температуре воздуха -6..-10° на западе и до -14..-16° на востоке страны это будет давать весьма некомфортные ощущения», — сообщил автор прогноза.

Также погодный источник сообщил, что последняя ночь, когда на территории Беларуси ещё возможны морозы ниже -20°, — это со среды на четверг.

Со второй половины недели белорусам стоит готовиться к выносу более тёплого и влажного воздуха средиземноморского происхождения. «При этом холодный антициклонический воздух в приземном слое ещё сохранится. Потепление начнётся как бы «сверху», что выразится в росте облачности и увеличении вероятности осадков — преимущественно снега, местами возможен переохлаждённый дождь с гололёдами», — предупредил погодный канал.

Что обещает Белгидромет на ближайшие три дня

Согласно данным государственного метеорологического центра, в ближайшие три дня погоду в стране будет определять всё же область повышенного атмосферного давления в холодной воздушной массе. Это как раз до четверга.

Вторник, 20 января

Ещё во вторник будет облачно с прояснениями, но без осадков. Местами возможны туман, изморозь и гололедица. Температура ночью будет все ещё аномально низкой: -14..-20°С (местами до -25°С), днём -6..-12°С (до -15°С). А вот атмосферное давление начнёт падать.

Среда, 21 января

В среду погода почти не изменится. Также облачно с прояснениями. Без осадков, лишь днём на северо-востоке возможен небольшой кратковременный снег. Температура ночью -14..-21°С (при прояснениях до -26°С), днём -5..-12°С (до -15°С).

Четверг, 22 января

Белгидромет уверен, что в четверг будет всё ещё холодно. Но осадки прогнозирует тоже. Ночью на севере, днём местами по стране — небольшой кратковременный снег. Ветер будет восточный умеренный, днём местами с порывами. Температура ночью -13..-19°С (при прояснениях до -24°С, на севере -11..-12°С), днём -5..-12°С (до -14°С).

Только помните, что прогнозы больше чем на трое суток пока требуют перепроверки. Следите за погодой и прогнозами.