Почему православная и католическая Пасха иногда совпадают? Дело в астрономии

Опубликовано: 04.04.2023 11:22 , Обновлено: 04.04.2023

Православные и католики чаще всего отмечают Пасху в разные даты. Однако иногда празднование выпадает на один и тот же день. Например, в последний раз так было в 2017 году, 16 апреля. А вот следующее совпадение будет только в 2025 году. Почему же так происходит?

На заре своей веры христиане праздновали воскресение Иисуса Христа в разное время в течение года. Но Святые отцы Первого Вселенского (Никейского) собора в 325 году нашей эры выработали единый способ определения даты.

Они постановили, что Пасха должна праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за весенним равноденствием, но всегда после Песаха (еврейская Пасха). Чтобы избежать путаницы в дате, они также определили, что весеннее равноденствие приходится на 21 марта. Эта система гарантировала, что все церкви будут вместе праздновать Пасху в один и тот же день.

Однако в 1054 году произошел Великий раскол, после которого окончательно произошло разделение христианской Церкви на Римско-католическую церковь на Западе, с центром в Риме, и Православную на Востоке, с центром в Константинополе.

Хотя церкви и разделились, обе они по-прежнему полагали, что Пасху следует праздновать в первое воскресенье после первого полнолуния, следующего за днем ​​весеннего равноденствия.

Но католическая церковь больше не считала, что это должно происходить после Песаха. Кроме того, она перешла с юлианского календаря на григорианский календарь, который был представлен в 1582 году.

А православная церковь по-прежнему придерживалась первоначальной формулы Никейского собора для Пасхи, а также следовала первоначальной календарной системе юлианского календаря.

Таким образом, согласно двум календарным системам, весеннее равноденствие теперь приходится на 21 марта по григорианскому календарю и на 3 апреля по юлианскому календарю. Две церкви начали отмечать один и тот же праздник Пасхи в два разных дня.

Когда Пасха совпадет последний раз?

Последний раз две великие христианские конфессии разделяли дату в 2017 году. В общей сложности, за весь 21 век празднование Пасхи в один и тот же день состоится 31 раз, но с каждым последующим столетием это будет происходить все реже и реже.

Последний раз празднование Пасхи совпадет в 2698 году. С этого момента православные и западные христиане больше никогда не будут вместе праздновать Воскресение Христово.