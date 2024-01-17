Когда белорусы могут отказаться выступать свидетелем в суде? Адвокат объяснила, кому за это грозит штраф и даже арест

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Опубликовано: 17.01.2024 16:22 , Обновлено: 17.01.2024

Позволяет ли белорусское законодательство человеку отказаться выступать свидетелем в суде? Член Минской городской коллегии адвокатов Ольга Кондаревич рассказала о трёх случаях, когда это допустимо, а также о том, какое наказание за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля может грозить белорусам.

По словам Кондаревич, отказаться быть свидетелем в суде белорусы не могут, даже если показания придётся давать против хороших знакомых. Адвокат назвала всего три исключения, предусмотренные статьей 27 Конституции Республики Беларусь. Согласно ей белорусы могут отказаться свидетельствовать в суде против:

самого себя,

членов своей семьи,

близких родственников.

Более того, как отметили в Белорусской республиканской коллегии адвокатов, отказ свидетеля от дачи показаний без уважительных причину нас считается уголовно наказуемым преступлением. Ответственность за это для свидетеля (на ряду с потерпевшим, судебным экспертом и переводчиком) прописана в статье 402 Уголовного кодекса. Причем это касается предварительного следствия или дознания и всех видах судебных разбирательств:

уголовных,

гражданских,

экономических.

Виды наказания, предусмотренного законодательством, весьма разнообразны - от штрафа (его размер определяется судом) до исправительных работ на срок до двух лет и даже ареста.

Как пояснила Кондаревич, перед допросом свидетелю в обязательном порядке разъясняют положения статьи 27 Конституции Республики Беларусь и предупреждают об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Кстати, за последнее, согласно статье 401 УК, для свидетелей предусмотрено более суровое наказание: вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее Телеграф сообщил, что некоторые статьи Уголовного кодекса Беларуси планируется дополнить альтернативным видом наказания, которое призвано в отдельных случаях заменить лишение свободы. Нововведения 11 января, после совещания у президента, анонсировал председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Верховный суд предложил ввести в Беларуси альтернативное наказание вместо лишения свободы