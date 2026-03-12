Когда белорусские лесхозы начнут продавать берёзовый сок? В одной из областей озвучили сроки

Опубликовано: 12.03.2026 11:55 , Обновлено: 12.03.2026

С приходом мартовского тепла белорусские лесничества начали подготовку к заготовке березового сока. Как правило, активное сокодвижение начинается тогда, когда по ночам устанавливается стабильно плюсовая температура. В Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО) в числе первых озвучили предварительные сроки, когда лесхозы начнут продавать свежий берёзовый сок в этом сезоне.

Выступая в эфире гостелеканала “Беларусь 4”, заместитель руководителя по идеологической работе Гродненского ГПЛХО Наталья Пясецкая заявила, что уже со следующей недели местные лесхозы планируют начать заготовку берёзового сока. Специалист сделала важную оговорку - приступить к сбору лесхозы смогут в случае, если днём и ночью будут сохраняться плюсовые температуры.

Исходя из того, что синоптики прогнозируют в ближайшее время только потепление, а в оперативном прогнозе Белгидромета для западных регионов страны плюсовые значения держатся даже в ночные часы, гродненские и брестские лесхозы, действительно, в этом году снова первыми смогут открыть сезон берёзового сока.

Как и в прошлые годы, купить берёзовый сок можно будет на площадках лесхоза (цены пока не озвучивали), а можно будет и самостоятельно заготовить в лесу - бесплатно, но при условии соблюдения строгих правил.

Как бесплатно (и без штрафов) запастись берёзовым соком?

Чтобы не платить за берёзовый сок, белорусам достаточно обратиться в ближайшее лесничество. Там специалисты смогут выделить под подсочку конкретные деревья на конкретном участке леса, проведут инструктаж и проконтролируют соблюдение технологии подсочки, чтобы дереву был причинён минимальный ущерб.

[inf]Кстати, одна береза за сутки, по словам специалистов, может дать от 15 до 30 литров сока. Это напрямую зависит от возраста дерева и даже от рельефа местности, что тоже следует учитывать при выборе источника. В самом соку – деревья, растущие в низинах, где много влаги в почве.[/inf]

Если же этим простым правилом пренебречь и отправиться прямо в лес, минуя лесхоз, можно схлопотать штраф, размер которого точно превзойдёт стоимость самого сока.

За нарушение правил заготовки берёзового сока в Беларуси (на запрещённой территории или без разрешения лесхоза) предусмотрены следующие штрафы:

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 16.19 КоАП Беларуси. Это наложение штрафа:

для рядовых граждан - до 20 базовых величин (900 рублей),

для индивидуального предпринимателя — до 100 базовых (4,5 тыс. рублей),

для юрлица — до 500 базовых (22,5 тыс. рублей).

Напомним, в белорусском законодательстве также чётко прописано, как именно можно вести заготовку берёзового сока. Расположение и количество подсочных отверстий на стволе дерева прописаны до сантиметров - их при самостоятельном сборе сока также следует учитывать, чтобы не получить штраф от природоохраны.

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