Белорусы взялись спасать французское кафе в Минске

Опубликовано: 12.03.2026 11:13 , Обновлено: 16.06.2026

Белорусы взялись спасать небольшое кафе, которое около года назад открыл в Минске настоящий француз. Несмотря на то, что заведение находится в самом центре города, имеет собственную пекарню и предлагает классические французские десерты, хозяин кафе говорит, что едва держится на плаву. Неравнодушные любители французской выпечки решили помочь заведению и устроили активную промо-кампанию в соцсетях.

Несмотря на то, что обычно посты в соцсетях с личными положительными рекомендациями заведений не набирают больших охватов, на этот раз призыв одной минчанки срочно “спасать” французское кафе “Bonjour у Себастьяна” не остался незамеченным. Всего за полдня пост в Threads набрал больше 260 тыс. просмотров, тысячи лайков и бурное обсуждение в комментариях.

Автор поста похвалила кафе за вкусное меню и, оказалось, что многие минчане с ним уже знакомы, а кое-кто и вовсе считает круассаны Себастьяна “буквально лучшими в городе”.

Однако, многих из тех, кто в данном кафе не бывал, смутили цены на выпечку, которые можно рассмотреть на фото, выложенных авторов - круассаны стоят от 4,9 до 8,5 рубля, шоколадные булочки - от 6,5 до 9 рублей. Кофе здесь можно взять от 6 до 9 рублей, а пол-литра чая - за 10 рублей.

“Цена на круассаны и шоколатины примерно в 2,5 раза дороже, чем в Париже. Во Франции такой бизнес бы тоже не процветал”, - заметил один из комментаторов.

Другие сравнивали цены в кофейне с более дешёвыми аналогами из сетевых магазинов, игнорируя тот факт, что в кофейне выпечка свежая, прямо из печи, а в магазинах - потоковые замороженные полуфабрикаты.

“Готовят сами из продуктов высокого качества! Вы пробовали их круассаны? Шедевр!!! Чтобы снизить цены, надо делать резиновые круассаны, как везде. Хочется, чтобы ребята выдержали этот непростой период, и не пошли на уступки в качестве своей выпечки”, - отметил один из участников дискуссии.

Впрочем, у большинства комментаторов вопросов к ценам этого конкретного кафе не было, поскольку они близки к средним ценам этой категории заведений.

“Это цена чтобы посидеть в кафе. Самый дешевый формат это пекарня+кофе, доступный любому. За 15 рублей ты и поел и попил вне дома. Думаю просто не в том месте открылся, булочные живут неплохо, по сравнению с другим общепитом”, - высказал своё мнение один из участников обсуждения.

Именно к локации кафе у пользователей Threads возникло больше всего вопросов. Хотя адрес кофейни - самый центр города, на деле она находится во дворах, поэтому о её существовании не знают даже многие местные.

Пользователи соцсети накидали хозяину варианты, как исправить ситуацию - от смены локации или хотя бы вывеки, расширения ассортимента для привлечения студентов (рядом находится несколько государственных вузов), организации тематических посиделок для творческой молодёжи и участия в гастрофестах, до активной раскрутки кафе в соцсетях. За последнее, кажется, белорусы с энтузиазмом и взялись, пообещав обязательно заглянуть в кафе и продолжить раскручивать заведение в соцсетях.

“Я запомню и постараюсь прийти съесть круассан, такое дважды и просить не нужно”, - написал один из комментаторов.

“Локация выбрана неудачно. Где-то внутри двора… но мы найдем!! Мы Беларусы! А французы-пекари нам очень нужны”, - поддержал другой.

Источник: Gastromix