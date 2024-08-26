Когда белорусов могут заставить работать сверхурочно? В Минтруда назвали 2 случая
В Департаменте госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси рассказали о двух случаях, когда сотрудника той или иной организации, компании или предприятия могут привлечь к работе сверхурочно. Речь идёт не о добровольном согласии, а о вынужденной мере, когда без этого не обойтись. Кроме того, в ведомстве напомнили о нормах переработок и о том, как должны оплачиваться дополнительные часы.
Так, в Департаменте госинспекции труда Минтруда Беларуси пояснили, что сверхурочные работы без согласия сотрудника допускаются только в следующих случаях:
- при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, а также оказания скорой медицинской помощи;
- при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые нарушают их нормальное функционирование.
[info_b]Сверхурочная работа — это та, которая выполняется сверх установленной для работника нормальной продолжительности рабочего времени. Согласно Трудовому кодексу Беларуси, она не должна превышать 40 часов в неделю.[/info_b]
Какие условия обязательны для сверхурочной работы?
- Согласие работника – работа может выполняться только с согласия самого человека.
- Документальное оформление – обязательно оформление приказа о привлечении работника к сверхурочной работе.
- Ограничения – сверхурочная работа не должна превышать 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в год. Продолжительность ежедневной работы с учётом сверхурочных работ не должна быть больше 12 часов.
Как оплачивается работа сверх нормы?
Согласно законодательству, за каждый час работы в сверхурочное время сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата:
- работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных расценок;
- работникам с повременной оплатой труда – не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.
Кроме того, за работу в сверхурочное время взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время), пояснили в ведомстве.
Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, можно ли, находясь в декрете, работать и при этом получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет. Также в ведомстве предупредили что ждёт белорусок или белорусов, если выйти на работу “втихаря” и не предупредить об этом соответствующие службы, которые начисляют социальную выплату.
Можно ли работать в декрете и при этом получать пособие? В Минтруда Беларуси ответили