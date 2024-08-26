Когда белорусов могут заставить работать сверхурочно? В Минтруда назвали 2 случая

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Опубликовано: 26.08.2024 12:56 , Обновлено: 26.08.2024

В Департаменте госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси рассказали о двух случаях, когда сотрудника той или иной организации, компании или предприятия могут привлечь к работе сверхурочно. Речь идёт не о добровольном согласии, а о вынужденной мере, когда без этого не обойтись. Кроме того, в ведомстве напомнили о нормах переработок и о том, как должны оплачиваться дополнительные часы.

Так, в Департаменте госинспекции труда Минтруда Беларуси пояснили, что сверхурочные работы без согласия сотрудника допускаются только в следующих случаях:

при производстве работ для предотвращения катастрофы, производственной аварии, немедленного устранения их последствий или последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, а также оказания скорой медицинской помощи; при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи – для устранения случайных или неожиданных обстоятельств, которые нарушают их нормальное функционирование.

[info_b]Сверхурочная работа — это та, которая выполняется сверх установленной для работника нормальной продолжительности рабочего времени. Согласно Трудовому кодексу Беларуси, она не должна превышать 40 часов в неделю.[/info_b]

Какие условия обязательны для сверхурочной работы?

Согласие работника – работа может выполняться только с согласия самого человека. Документальное оформление – обязательно оформление приказа о привлечении работника к сверхурочной работе. Ограничения – сверхурочная работа не должна превышать 10 часов в рабочую неделю и 180 часов в год. Продолжительность ежедневной работы с учётом сверхурочных работ не должна быть больше 12 часов.

Как оплачивается работа сверх нормы?

Согласно законодательству, за каждый час работы в сверхурочное время сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата:

работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных расценок;

работникам с повременной оплатой труда – не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов.

Кроме того, за работу в сверхурочное время взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время), пояснили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, можно ли, находясь в декрете, работать и при этом получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет. Также в ведомстве предупредили что ждёт белорусок или белорусов, если выйти на работу “втихаря” и не предупредить об этом соответствующие службы, которые начисляют социальную выплату.

Можно ли работать в декрете и при этом получать пособие? В Минтруда Беларуси ответили