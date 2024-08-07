Можно ли работать в декрете и при этом получать пособие? В Минтруда Беларуси ответили

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Опубликовано: 07.08.2024 18:05 , Обновлено: 07.08.2024

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, можно ли, находясь в декрете, работать и при этом получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет. Также в ведомстве предупредили что ждёт белорусок или белорусов, если выйти на работу "втихаря" и не предупредить об этом соответствующие службы, которые начисляют социальную выплату.

В Минтруда обратили внимание, что размер пособия зависит от формата работы. Так, если мама или папа, находящиеся в декрете, трудятся не более чем на 0,5 ставки, им положена социальная выплата в размере 100%. В случае же, если один из родителей вышел на полный рабочий день, пособие сократят в два раза.

“Если лицо, которое находится в отпуске по уходу за ребёнком, осуществляет свою деятельность с уплатой налога на профессиональный доход, пособие также сохраняется в полном объёме”, — добавили в министерстве.

При этом выход на работу и осуществление иной деятельности не влияют на размер и право получения другого вида пособия – семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет, если они вместе с этим воспитывают ребёнка до 3 лет.

Также в ведомстве не забыли упомянуть ещё один немаловажный аспект. В случае, если получатель социальной выплаты выйдет на работу и утаит это от органа, назначающего пособие, излишнюю сумму обяжут вернуть. Другими словами, работать на полную ставку и при этом получать выплату от государства не получится.

[info_b] С 1 августа 2024 года по 31 января 2025 года в Беларуси установили следующие размеры пособия по уходу за ребёнком до 3 лет:

на первого ребёнка – 777, 81 белорусских рублей;

на второго и последующих детей – 888,92 белорусских рублей;

на ребёнка-инвалида – 1000,04 белорусских рублей*. *[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство труда и социальной защиты Беларуси объявило о плановом повышении размеров бюджета прожиточного минимума. Следовательно, уже с 1 августа 2024 года вырастут социальные пенсии, государственные пособия и некоторые надбавки и доплаты, размер которых привязан к этому показателю.

Минтруда Беларуси повысило бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут соцпенсии и пособия с 1 августа?