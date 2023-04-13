Когда белорусам отключат отопление в квартирах? В Гродно - уже

Опубликовано: 13.04.2023 09:30 , Обновлено: 13.04.2023

В Беларуси завершается отопительный сезон-2023. Во всех областях страны на днях начали отключать отопление в административных зданиях и производственных помещениях, а с 13 апреля тепло перестанут подавать и в некоторые квартиры. Первым регионом, где начнётся отключение отопление в жилищном фонде, стал город Гродно.

Гродненский горисполком распорядился начать отключать отопление в жилищном фонде с четверга, 13 апреля. Как сообщили в РУП “Гродноэнерго”, системы отопления начнут отключать не только в жилфонде и общежитиях, но и в общественных банях, театрах и некоторых учреждениях образования. Исключение пока сделают для школ и детских садов.

Как пояснили в “Гродноэнерго”, решение об отключении отопления в жилфонде было принято “в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и дальнейшим благоприятным прогнозом погоды”.

О завершении отопительного сезона в Брестской области накануне также заявил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев. Он пояснил, что каждый район области будет принимать решение об окончании отопительного периода “по своему усмотрению”, передает БелТА.

По словам Ананьева, на Брестсчине уже около 50% районов области приняли решение о завершении отопительного сезона. В числе тех районов, где уже начали отключать тепло, он назвал Столинский, Пружанский, Малоритский, Ляховичский, Лунинецкий, Ганцевичский и Барановичсский районы.

Другие регионы Беларуси пока об отключении отопления в жилфонде официально не сообщали.

Напомним, что по правилам отопление в Беларуси начинают отключать, когда среднесуточная температура на протяжении трех суток держится на уровне 8 градусов по Цельсию и выше. Например, в 2022 году отопление начали отключать в начале мая.

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