Кочанова рассказала о своей мечте

Опубликовано: 02.08.2023 16:01 , Обновлено: 02.08.2023

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики, рассказала, о чем мечтает и какие у нее планы.

Она отметила, что люди с особенностями психофизического развития “должны быть интегрированы в общество”, написала БелТА.

Поделилась она планами. Заключаются они в том, чтобы “создать IT-компанию для ребят с аутизмом. Это моя мечта. IT - это сфера, где не нужно много контактировать с людьми, что является проблематичным для тех, кто имеет такие расстройства”.

Кочанова отметила, что людей с таким заболеваниям нужно поддерживать во всех сферах, по принципу “равный равному”.

Председатель Совета Республики сказала, что следует сделать все “чтобы помочь любому человеку - в здравоохранении, образовании, культуре, других сферах”.

Ранее Телеграф писал, что Кочанова предложила отправлять белорусских детей в монастыри:

Кочанова предложила отправлять белорусских детей в монастыри. Зачем?