Кочанова предложила ввести ответственность за жалобы в TikTok – «Ну а как по-другому?»

Опубликовано: 10.04.2026 10:21 , Обновлено: 10.04.2026

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова высказалась за введение ответственности за публикацию информации в социальных сетях, таких как TikTok. В последние годы именно эта видеоплатформа стала для белорусов главной площадкой для публичных жалоб и обращений к чиновникам разного уровня.

Выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”, Наталья Кочанова рассказала о новом законе об обращениях граждан, над которым сейчас работают белорусские законотворцы. Чиновница не уточнила, предполагает ли разрабатываемый документ введение дополнительной административной или уголовной ответственности за публикацию публичных жалоб в адрес госорганов, но лично высказалась за такую меру.

“Должна быть всё-таки у людей ответственность. Если ты уже через социальные сети в публичное пространство выбрасываешь какую-то проблему, то эта информация должна быть абсолютно достоверной. А зачастую это абсолютно не так”, - заявила Кочанова, упрекнув авторов некоторых роликов в попытках “хайпануть”, на которые чиновникам, по её словам, приходится “отвлекаться от основной работы”.

Она посетовала на то, что зачастую чиновники, начиная более глубоко и детально разбираться с публичными жалобами, озвученными в TikTok или другой соцсети, видят “абсолютно недостоверную” информацию.

“И здесь мне видится, что все таки должна быть какая-то ответственность за то, что ты доносишь и пускаешь в публичное пространство. Ну а как по-другому?”, - заявила Кочанова, призвав относиться к этому вопросу “взвешенно”.

В то же время обращения к чиновникам на личных приёмах граждан Кочанова считает более эффективной формой взаимодействия. По её словам, глядя заявителю в глаза, чиновнику проще понять, “на самом деле это правда, или где-то есть, мягко говоря, недостоверная информация в том, о чем говорят заявители”.

Кстати, Министерство внутренних дел не раз предупреждало белорусов об административно и уголовной ответственности, которая может им грозить за некоторые видео, которые молодые люди снимают и выкладывают в соцсетях “ради хайпа, мимолётной славы и материальной выгоды”.

МВД предупредило белорусов о штрафах и уголовке за «хайповые» видео в соцсетях