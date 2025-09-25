Кочанова назвала способ, как ЖКХ могут повлиять на мнение белорусов о властях

Опубликовано: 25.09.2025 17:21 , Обновлено: 25.09.2025

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова приехала в Новополоцк, где провела заседание совета по взаимодействию органов местного управления и самоуправления при Совете Республики (Совреп).

Она напоминала, что белорусы чаще всего обращаются к властям из-за деятельности служб ЖКХ. И сделала вывод, что качество работы коммунальников напрямую влияет на мнение жителей страны о властях.

“Люди именно так определяют для себя мнение о власти. Если тепло, чисто, благоустроенно, светло - люди говорят: власть работает хорошо. А если возникают какие-то вопросы, то мы точно знаем, что люди будут недовольны и дадут соответствующую оценку органам власти”, - заявила она.

По мнению Натальи Кочановой, в 2025 году, который власти объявили “Годом благоустройства”, особое внимание белорусов как раз приковано к деятельности предприятий ЖКХ. А значит службам ЖКХ должны “давать результат”.

“Предприятия, которые работают в отрасли, охватывающей практически все сферы жизнедеятельности, конечно, должны видеть, слышать людей и, исходя из этого, принимать решения, которые будут давать результат в этой работе”, - заявила председатель Соврепа.

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