"А что не так?" - "Пизанская" скамейка в подъезде минского дома вызвала вопросы

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Опубликовано: 19.09.2025 08:33 , Обновлено: 19.09.2025

Минчанка показала в TikTok результаты капитального ремонта подъезда в одной из столичных многоэтажек. К ремонту самой входной группы у автора ролика претензий не было, а вот к тому, как установили скамейку, возникли серьёзные вопросы.

Как видно на кадрах, подход к подъезду аккуратно выложили тротуарной плиткой под углом, соорудив своеобразный пандус, облегчив жизнь маломобильных людей и родителей малышей, которым приходится постоянно возиться с колясками. Края ступенек и границу тротуара и проезжей части даже обозначили специальными жёлтыми металлическими пластинами с тактильными бугорками - для лучшей ориентации людей с ограниченным зрением.

Казалось бы, всё в духе времени и с максимальным удобством для жителей, если бы не одно но. Скамейку по непонятным причинам установили аккурат на склоне этого тротуарного пандуса. Получилась своеобразная “Пизанская” скамейка, которая тут же стала предметом бурного обсуждения в соцсети.

Впрочем, судя по комментариям, не все сразу поняли, в чём проблема - сама скамейка новая, аккуратная и вряд ли вызвала бы нарекания у автора, если бы не её нестандартного расположение.

“А что не так со скамейкой?” - задался вопросом один из комментаторов.

Вместо “пояснительной бригады” в комментариях последовала серия шуточных ответов.

“Так это лежак, скамейку ещё не устанавливали”, - написал один юморист.

“Продумано… Если лежать головой к подъезду, то подушка не нужна”, - поддержал шутку другой.

Некоторые усмотрели в таком нестандартном архитектурном решении практическую пользу. “Вода быстрее стекать будет”, “Зимой будет развлечение для детей” - накидывали варианты участники виртуальной дискуссии.

Однако, один из комментаторов их осадил, поделившись собственным опытом: “Потом приедут, вырежут плитку и утопят ножки с одной стороны. Так было у нас”.

Часть комментаторов и вовсе посчитали скамейку - лишним элементом во дворе жилого дома.

“Зачем они вообще нужны под подъездом? Это прошлый век”, - заявил один из них.

“Нечего на скамейках рассиживаться. Скамейка возле подъезда нужна только для того, чтобы на секунду поставить тяжёлые сумки и достать ключи от квартиры. Всё”, - поддержал его другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, как молодая семья из Марьиной Горки (Минская область) показала в TikTok, как они собственными силами отремонтировали свой подъезд в многоквартирном доме, не дожидаясь помощи от служб жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Увидев картинки “до” и “после”, зрители видеоплатформы разделились на два лагеря.

Белорусы показали, как сами сделали ремонт в подъезде. Зрители в TikTok разделились на 2 лагеря