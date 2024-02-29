Клещи открыли новый сезон в Беларуси. Где заметили первых?

Опубликовано: 29.02.2024 16:53 , Обновлено: 29.02.2024

В Беларуси после зимней спячки проснулись иксодовые клещи - переносчики возбудителей инфекций. Уже известно об укусе клеща в Минске, насекомые также активизировались в Брестской и Гродненской областях.

В Брестской области первые клещи в этом году были замечены в Каменецком районе уже 31 января. В первой половине февраля клещи регистрировались во многих районах области.

Активизировались иксодовые клещи и на Гродненщине. Областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщил о начале эпидемического сезона трансмиссивных инфекций, возбудители которых передаются через укусы кровососущих членистоногих.

В этой области первый случай присасывания клеща в текущем году зарегистрировали 26 февраля на приусадебном участке в Гродно. Вообще, сейчас активность этих насекомых зафиксировали на территории открытых природных ландшафтов, хорошо прогреваемых солнцем (пустыри, лужайки, опушки леса).

Заметили клещей и в столице. “В Минске в парке уже клещ укусил собаку”, - рассказал читатель портала Smartpress.

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По словам специалистов, важнейшая мера профилактики клещевых инфекций - индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасных в отношении клещей территориях:

правильное ношение одежды, максимально закрывающей тело и предупреждение заползание клещей,

применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов,

само- и взаимоосмотры для своевременного удаления клещей.

В случае обнаружения присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки удалить и обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для прохождения профилактического лечения и медицинского наблюдения.

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Активность клещей ранней весной наблюдалась и в прошлом году. Так, только в марте 2023 года в больницы по поводу укусов клещей обратились 200 человек.

В марте 2023 года клещи покусали в 3 раза больше белорусов, чем в прошлогоднем