КГК упрекнул Минздрав в том, что тот не сократил масштабы вакцинации в Беларуси. На сколько урезал закупку препаратов?

Опубликовано: 17.05.2024 14:55 , Обновлено: 17.05.2024

Заместитель председателя Комитета государственного контроля (КГК) Беларуси Андрей Лобович на семинаре в Палате представителей Национального собрания заявил, что в 2023 году Министерство здравоохранения не уменьшило масштабы вакцинации в стране, несмотря на улучшение эпидситуации.

По словам Лобовича, “при наличии остатков вакцины и фактическом снижении необходимости вакцинации” в третьем квартале 2023 года Минздрав планировал закупить “определенное количество вакцин”.

В результате КГК предложил приостановить процесс закупки на 190 млн рублей и сократить расходы на 105 млн.

По словам зампреда ведомства, люди, ответственные за расход бюджетных средств, часто руководствуются не объективной необходимостью при распоряжении деньгами. “Это то, о чем мы говорим всегда. Министерство финансов эту работу также проводит”, – передало слова Лобовича агентство Sputnik.

Он добавил, что КГК нередко находит нарушения при использовании бюджетных средств в строительстве, во время ремонта. Так, по информации зампреда ведомства, при проверке выполнения программы “Дороги Беларуси” с дорожников взыскали в бюджет порядка 13 млн рублей.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что КГК анонсировал “масштабные контрольно-аналитические мероприятия”, в ходе которых пообещал проверить качество оказания услуг в сфере ЖКХ. Рейды собрались проводить совместно со специалистами органов государственного строительного надзора, охраны природы и санитарных служб.

КГК Беларуси анонсировал масштабные проверки с санстанцией и природоохраной в сфере ЖКХ. Куда пообещали прийти?