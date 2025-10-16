КГК пришёл с проверкой на крупнейший рынок Гомеля и предложил местным поделиться информацией

Опубликовано: 16.10.2025 10:08 , Обновлено: 16.10.2025

Сотрудники Комитета госконтроля 16 октября пришли с проверкой в торговое унитарное предприятие "Гомельский центральный рынок", которое отвечает за работу крупнейшего рынка областного центра. Местных жителей попросили о содействии.

Проверка - плановая, она давно значится в утверждённом на второе полугодие плане выборочных проверок Комитета госконтроля Гомельской области. Проверить пообещали не только то, насколько полно администрация крупнейшего рынка Гомеля выполняет возложенные на неё обязанности, но и пройтись по конкретным аспектам работы торговой площадки:

проверить соблюдение законодательства по закупочной и заготовительной деятельности,

проконтролировать розничную торговлю,

проверить объекты общественного питания на территории рынка,

проверить работу убойного и мясоперерабатывающего цехов.

Местным жителям в КГК предложили в рамках плановой проверки поделиться с ведомством информацией о деятельности проверяемого предприятия, не ограничивая круг вопросов, о которых можно сообщить проверяющим. Информацию предложили направлять в чат-бот официального Telegram-канала ведомства.

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