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КГК пришёл с проверкой на крупнейший рынок Гомеля и предложил местным поделиться информацией

КГК пришёл с проверкой на крупнейший рынок Гомеля и предложил местным поделиться информацией
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Сотрудники Комитета госконтроля 16 октября пришли с проверкой в торговое унитарное предприятие "Гомельский центральный рынок", которое отвечает за работу крупнейшего рынка областного центра. Местных жителей попросили о содействии.

Проверка - плановая, она давно значится в утверждённом на второе полугодие плане выборочных проверок Комитета госконтроля Гомельской области. Проверить пообещали не только то, насколько полно администрация крупнейшего рынка Гомеля выполняет возложенные на неё обязанности, но и пройтись по конкретным аспектам работы торговой площадки:

  • проверить соблюдение законодательства по закупочной и заготовительной деятельности,
  • проконтролировать розничную торговлю,
  • проверить объекты общественного питания на территории рынка,
  • проверить работу убойного и мясоперерабатывающего цехов.

Местным жителям в КГК предложили в рамках плановой проверки поделиться с ведомством информацией о деятельности проверяемого предприятия, не ограничивая круг вопросов, о которых можно сообщить проверяющим. Информацию предложили направлять в чат-бот официального Telegram-канала  ведомства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассказало о новых штрафах, назначенных компаниям по делам о нарушении законодательства о ценообразовании при продаже картофеля.

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